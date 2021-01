NOS doet aangifte tegen complotdenker die journalisten bedreigt

De NOS doet aangifte tegen de man die deze week via sociale media een video deelde waarin NOS-medewerkers en andere journalisten werden bedreigd. Dat meldt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff donderdag in een verklaring. Na de uit de hand gelopen demonstratie van afgelopen zondag op het Amsterdamse Museumplein circuleren op sociale media complottheorieën over zogeheten „romeo’s en stillen” - agenten zonder politie-uniform, die bewust geweld zouden uitlokken onder de betogers. In die berichten worden politieagenten, bewindslieden en nu ook journalisten bedreigd.

De specifieke video waarover NOS aangifte doet, is gepubliceerd (en weer verwijderd) door complotdenker Ronald Laken, voormalig kandidaat-raadslid van de VVD in Almere. Hij bespreekt daarin de theorie over undercoveragenten: „We hebben het al meerdere keren gezien. Daarbij zie je ook elke keer een fotograaf - zal wel van de NOS zijn - die momenteel de propaganda probeert in te zetten om mensen op het verkeerde been te brengen. Schandalig. Ik begrijp niet dat die mensen überhaupt nog kunnen slapen. Er gaat nu een zwarte lijst rond van deze fotografen en journalisten.” Vervolgens waarschuwt Laken dat de journalisten op de lijst beter „kunnen vluchten uit Nederland”, omdat hij „weet dat ze iets wordt aangedaan”. Een andere optie om van de lijst te komen, is ontslag nemen, aldus Laken.

Volgens NOS-hoofdredacteur Gelauff is de bedreiging geen incident, maar onderdeel van een ontwikkeling waarbij het voor journalisten steeds gevaarlijker wordt om hun werk uit te voeren. „Het is niet de eerste keer dat we aangifte doen wegens bedreiging of soortgelijke uitingen, want de veiligheid van onze collega’s en onze journalistieke vrijheid vinden we essentieel”, aldus Gelauff. „De werkomstandigheden van journalisten staan steeds meer onder druk. De voorbeelden zijn bekend: het werk letterlijk onmogelijk maken, bedreigen, intimideren, framen, doelbewust leugens verspreiden, uitschelden, vooral online ook.” Eerder verwijderde de NOS om die reden al de logo’s van de satellietwagens.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema nam woensdag afstand van de „verfoeilijke” complottheorieën over de undercoveragenten.

