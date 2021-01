Na de Rutte-doctrine de Nieuwe Openheid

In de persconferentie over de avondklok, woensdagmiddag, sprak Mark Rutte ineens zichzelf toe. Live op televisie. Een verslaggever van RTL had hem gevraagd hoe het zat met D66: die partij was toch tegen zo’n avondklok? „Laat ik daar heel open over zijn”, zei Rutte. En je kon denken dat hij zichzelf misschien wat moed inpraatte.

Hij zei dat zijn demissionaire kabinet de afgelopen dagen overleg had gehad met bijna alle fracties in de Tweede Kamer, van de coalitie én de oppositie. Achter de schermen, ja. Maar hij vertelde het nu dus gewoon. Al kon hij, vond hij, „niet precies melden” wat híj dacht dat de uitkomst zou zijn van al dat overleg. ‘Niet precies’ was: helemaal niets.

Op dinsdagavond, in het Tweede Kamerdebat over het aftreden van Rutte III en de Toeslagenaffaire, was de een na de ander nog begonnen over de ‘Rutte-doctrine’. PVV-leider Geert Wilders omschreef die als „toedekken, onder het tapijt schuiven en geheimhouden”, D66-fractievoorzitter Rob Jetten had het over „de cultuur van geslotenheid”. Daardoor zou jarenlang informatie zijn achtergehouden over tienduizenden ouders die onterecht werden behandeld als fraudeurs.

Een ambtenaar had de Rutte-doctrine een keer gebruikt in een sms, en in Ruttes verhoor bij de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagen, eind november, was het er lang over gegaan. Vanaf die tijd wist ook de VVD dat dit hét woord was waarmee zo’n beetje elke partij zou proberen om Rutte onderuit te halen in de verkiezingsdebatten.

Het allereerste, al heette het niet zo, was het Kamerdebat van dinsdag. De partijen van de gevallen coalitie deden er voluit aan mee en het draaide om Rutte: hij is de te kloppen man. Vooral door de coronacrisis is geen andere lijsttrekker zo populair als hij, in de peilingen staat de VVD ver boven alle andere partijen.

Corrie van Brenk van 50Plus noemde hem die dinsdag zoals hij al zijn hele politieke carrière wordt genoemd: de man „van teflon”, omdat niets hem echt lijkt te raken. Maar Rutte bleek van elastiek. Hoe hard de kritiek op zijn rol in de Toeslagenaffaire ook was, de deelnemers aan het debat kregen van hem bijna allemaal „volkomen gelijk”. Het was „verschrikkelijk fout” gegaan, hij schaamde zich, vond de affaire écht „een smet”. Want al willen alle lijsttrekkers hém tegenover zich hebben als tegenstander en hopen ze hem boos te krijgen, dan trek je aandacht, Rutte is daar zelf nog helemaal niet aan toe.

Híj wilde in het debat vooral graag vertellen hoe zijn „denken” is „verschoven”, hij is onder de indruk geraakt van „de irritaties” bij journalisten en Kamerleden over het gebrek aan transparantie. Zo was hij al eens veranderd in zijn ‘denken’ over morele boodschappen waar hij als premier eerst niets van moest hebben, en ook over Zwarte Piet. Het wordt de Nieuwe Openheid van Rutte, na de doctrine. En nu zien of de kiezers hem geloven.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 januari 2021