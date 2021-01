Muziekkeuze Biden is verwachte viering van inclusiviteit

Eenheid was het sleutelwoord bij de inauguratieceremonie van Joseph Robinette Biden jr., de 46ste president van de Verenigde Staten. Eenheid en traditie. Aangezien 74 miljoen Amerikanen niet op hem hadden gestemd en twee weken voor de inhuldiging een groep agressieve Trump-supporters nog het Capitool had bestormd, leek de machtsoverdracht zo veel mogelijk ‘normaal’ te moeten verlopen om zijn autoriteit te bevestigen. Zo begon de ceremonie opgewekt met de United States Marine Band, de presidentiële fanfareband die al sinds de inauguratie van Thomas Jefferson in 1801 aanwezig is bij de ceremonie, en waren er niet twee maar zelfs drie grote popsterren uitgenodigd. De mariniers speelden opgewekte, feestelijke fanfaremuziek zoals ‘Washington’s Grand March’ terwijl de gasten binnendruppelden.

Lady Gaga, goede vriendin en campagnemaatje van Biden, kreeg de eer om als eerste de president te mogen toezingen, een rol die ze met verve vervulde. Haar outfit stond bol van symboliek: de gouden duif met vredestak op haar borst, het lint dat rond haar hoofd was gevlochten als de krans van het Vrijheidsbeeld en de rode rokken met sleep die haar de allure van een filmster gaven. De popdiva heeft een geweldige stem met diepte en ziel die ze doorgaans inzet voor theatrale dansvloerkrakers zoals haar monsterhit met Ariana Grande van afgelopen jaar: ‘Rain on me’. Nu gebruikte ze die plechtstatig en bezield als een gospelzangeres om trillend en zinderend van emotie het volkslied te zingen. Na afloop legde ze even haar arm met gouden microfoon op haar borst. Ze kreeg een staande ovatie.

De ceremonie was ook een viering van inclusiviteit. Jennifer Lopez, geheel gekleed in wit, de kleur van de suffragettes, zong ‘This land is your land’ – het bekende folknummer van Woody Guthrie – voor een menigte van honderdduizenden vlaggen, symbool voor het publiek dat hier had moeten staan. Ook zij riep op tot de eenwording van Amerika. Halverwege schakelde Lopez, geboren in The Bronx als dochter van Puerto Ricanen, over op het Spaans. ‘Gerechtigheid voor allen’ zong ze jubelend, maar dat raakte toch niet zo als de versie van Bruce Springsteen en Pete Seeger in 2009. Haar uithaal ‘Let’s get loud’ daarna, een referentie aan haar eigen grote hit, was te veel en ongepast.

Stichtelijke show

Om de natie echt te verbinden was ook de Republikeinse countryzanger Garth Brooks uitgenodigd die ‘Amazing Grace’ knap a capella zong, met een lichte snik in zijn stem. Het werd wat pathetisch toen hij zijn armen spreidde en omhoog blikte bij de woorden ‘God’s Praise’ waarna hij iedereen thuis opriep om het laatste deel mee te zingen. Daarna ging hij af, wapperend met zijn cowboyhoed, Barack Obama knuffelend alsof het coronavirus niet bestond.

Later op de avond trapte Bruce Springsteen Celebrating America af, de anderhalf uur durende virtuele liveshow die werd gepresenteerd door een wat stijf ogende Tom Hanks vanaf de trappen van het Lincoln Memorial. The Boss zong zijn ‘Land of Hopes and Dreams’ prachtig warm, zichzelf enkel begeleidend met een akoestische gitaar. De herhaalde boodschap van ‘eenheid’ lag er wel wat dik bovenop in de rest van de stichtelijke show, die een parade bleek van burgerhelden en muzikale optredens van over de hele wereld. Hoogtepunten waren onder meer het optreden van John Legend, die ‘Feelin Good’ – het musicalnummer dat Nina Simone groot maakte – knap vertolkte achter de piano, en het nieuwe nummer ‘Better Days’, dat Justin Timberlake en Ant Clemons schreven in pandemietijd. „Betere tijden liggen in het vooruitzicht”, zongen ze vanuit soultempel Stax Records in Memphis en ze deden dat op zo’n aanstekelijk gloedvolle manier – eerst als duet, daarna ondersteund door een gospelkoor op straat – dat je het prompt geloofde. Katy Perry, ook van top tot teen in het wit, liet deze memorabele dag gedenkwaardig eindigen: ze ging er letterlijk uit met een knal. Terwijl de jonge moeder, die in augustus beviel van een dochter, opbouwde naar de grootste uithalen van haar hit ‘Firework’ werd er vuurwerk de lucht in geschoten boven de Capitool-vijver. Ze dreigde bij de laatste refreinen wat te gaan schreeuwen, maar vice-president Kamala Harris, Biden en hun echtgenoten keken zichtbaar geraakt toe.