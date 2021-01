Vanaf mijn persplaats kijk ik de rechtszaal in. De moeder van de verdachte zit achterin. Haar ogen angstig en bezorgd. Zoonlief, een nonchalant type, moet voorkomen voor een straatroof met geweld. Het slachtoffer zei bij de politie dat hij is bedreigd met een mes. Vraagt de rechter: „Kent u zelf iemand die zoiets heeft meegemaakt?” Verdachte resoluut: „Nee.” Zijn moeder: „Jawel! Ik ben toch beroofd!” De man kijkt om en zegt zacht: „O, ja. Mijn moeder. Die heeft er nog steeds een trauma van.”

