Minder boeren beginnen aan biologische productie

Nederland telde eind vorig jaar 2.115 biologische landbouwbedrijven die bijna 80.000 hectare landbouwgrond in gebruik hadden. Dat blijkt uit cijfers die Skal, de toezichthouder op de sector, donderdag heeft gepubliceerd. Daaruit blijkt ook dat de groei in het aantal bioboeren afvlakt terwijl Europa juist een veel ambitieuzere doelstelling heeft geformuleerd voor biologisch boeren.

Er kwamen in een jaar tijd 129 bioboeren bij, blijkt uit de gegevens van Skal. De hoeveelheid grond die zij gebruiken nam toe met 4.459 hectare, of 5,9 procent. Dat betekent dat nu zo’n 4 procent van alle landbouwgrond in Nederland gebruikt wordt voor biologisch boeren. Eurocommissaris Frans Timmermans nam zich in zijn Green New Deal voor dat in 2030 in de hele Europese Unie dat percentage verhoogd moet zijn tot 25 procent.

Een verklaring voor de afname in het aantal nieuwe biologische boeren dat er ieder jaar bij komt, geeft Skal niet. De organisatie komt in maart met een nadere analyse bij de presentatie van het jaarverslag. Bionext, de brancheorganisatie voor biologische boeren, handelaren en winkeliers, denkt dat er vooral iets gedaan zal moeten worden aan het perspectief voor de boeren. Onder meer door onzekerheid rond fosfaat en de stikstofcrisis zouden weinig agrariërs de stap naar een ander en duurder productiesysteem nu aandurven, denkt de organisatie.

Markt

Bionext-directeur Michaël Wilde zegt teleurgesteld te zijn over de cijfers, maar wel mogelijkheden te zien om de groei van biologische landbouw weer op gang te brengen. „Er is ontzettend veel onzekerheid: de stikstofcrisis, de fosfaatcrisis, het kabinetsbeleid dat hier en daar zwabbert… Het is ontzettend belangrijk dat je perspectief biedt.” Dat perspectief bieden de voornemens van Timmermans wel, zegt hij. „Er komt de komende tijd veel aandacht voor de vergroting van het bioareaal. En men snapt overal, of je nou in Europa, Den Haag of de provincies zit, dat dat alleen kan als de markt leidend is.”

Als men er in Nederland en de rest van de Europese Unie voor kiest om meer biologische landbouw te bedrijven, is het volgens Wilde belangrijk dat de producten beter verkocht worden. Hij wijst op mogelijkheden die de winkels hebben, bijvoorbeeld door beter toe te lichten dat biologische boodschappen voordelen hebben ten aanzien van biodiversiteit, klimaatverandering en de waterkwaliteit. Ook verwacht hij dat de prijsverschillen zullen en moeten slinken, bijvoorbeeld door de btw te verlagen of in de prijzen van gangbare producten de kosten voor bijvoorbeeld CO₂-uitstoot beter te verrekenen. Als de verkopen aantrekken, volgen de boeren vanzelf, verwacht Wilde. „Uiteindelijk wil je gewoon een goede boterham verdienen.”