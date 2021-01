Melle Garschagen treedt toe tot hoofdredactie NRC

Melle Garschagen treedt per 1 maart toe tot de hoofdredactie van NRC. Momenteel is Garschagen nog correspondent voor NRC in Londen.

„Melle heeft de afgelopen vijf jaar diepgravend, veelzijdig en origineel verslag gedaan vanuit een land dat zo in beslag werd genomen door zijn politieke ontwrichting dat het nauwelijks nog toekwam aan de oorzaken daarvan”, zegt hoofdredacteur René Moerland. „Dat heeft hij geweldig en digitaal voortvarend gedaan. We zijn blij zijn kennis en ervaring te kunnen toevoegen aan de hoofdredactie.”

Garschagen wordt mede-verantwoordelijk voor het uitbouwen van de verslaggeving van de krant, die een snelle digitale groei doormaakt. „Wat ik het leukst vond de afgelopen jaren was de spannende politieke gebeurtenissen in het Lagerhuis koppelen aan de ontwikkelingen in het land”, zegt Garschagen. „De beste plek om te begrijpen hoe er in het parlement in Londen gestemd werd, was vaak Sheffield of Morecambe. Dat hoop ik ook in mijn nieuwe functie te kunnen doen. Ik hoop eraan bij te dragen dat NRC nog beter maatschappelijke verbanden inzichtelijk maakt en de grote thema’s van deze tijd uitdiept.”

Als correspondent in Londen deed Garschagen (1982) meer dan vier jaar uitputtend verslag van de Brexit. Vorig jaar schreef hij het boek Stem van het Britse Volk (2020) over de verdeelde Britse samenleving. Voor zijn verslaggeving over de Brexit werd hij bekroond met de Herman Wekkerprijs. Voordien was hij correspondent Zuid-Oost Azië (2013-2016). Als economieredacteur (2008-2012) deed hij onder meer verslag van de kredietcrisis. Garschagen studeerde Europese studies en internationaal recht aan de Universiteit Maastricht, en journalistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Met zijn benoeming wordt Garschagen onderdeel van een team dat naast hoofdredacteur René Moerland, bestaat uit diens plaatsvervanger Elske Schouten en adjuncten Monique Snoeijen en Harrison van der Vliet.