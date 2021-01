Man opgepakt op verdenking van bekladden The Black Archives-kantoor

De politie van Amsterdam heeft donderdagmiddag een 35-jarige man opgepakt in verband met het bekladden van een gebouw dat wordt beheerd door de Vereniging Ons Suriname, afgelopen december. De man zit vast voor verhoor, laat de dienst weten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

In het pand in Amsterdam-Oost zijn meerdere organisaties gevestigd. Daaronder ook The Black Archives, een cultuurhistorisch archief over het koloniaal verleden, slavernij en racisme en de strijd daartegen. Het gebouw is van buiten beschilderd met de beeltenis van vijf Surinaamse activisten. Die muurschilderingen werden in de nacht van 3 december besmeurd met witte verf, en er waren stickers op geplakt met de boodschap ‘Roetveegpiet is genocide’.

De vernieling van het gebouw werd gefilmd door een beveiligingscamera, zo wist lokale omroep AT5 destijds te melden. Daarop was te zien dat meerdere bekladders ongeveer acht minuten bezig waren met de bekladding en die daarna fotografeerden. The Black Archives noemde de actie in een verklaring „een racistische poging tot intimidatie”. In een interview in NRC beschreef oprichter Mitchell Esajas het wit kalken van de bekende mensenrechtenactivisten als „een soort grafschennis”. Hij zei ook: „Er gaat een signaal van uit: we weten je te vinden.”

De schilderingen werden vorige zomer gemaakt, na de toen georganiseerde Black Lives Matter-protesten waar The Black Archives nauw bij betrokken was. Na de bekladding riep de organisatie mensen op om de beelden ervan te delen op sociale media en daarbij discriminatie af te keuren. De bedoeling is dat er nieuwe kunst komt op de muren van het pand.

