Lieke Marsman is de nieuwe Dichter des Vaderlands. De komende twee jaar zal zij gedichten schrijven bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie. Deze donderdagavond neemt de 30-jarige Marsman, als achtste en jongste drager van de titel, het stokje over van Tsead Bruinja.

Marsman is uitverkoren door een negenkoppige benoemingscommissie van poëziekenners, die haar karakteriseert als een dichter „die de woorden uit de wereld en actualiteit een nieuwe lading geeft, wat haar stem onwrikbaar en bij tijden ontroerend waarachtig maakt”. Marsman paart „eruditie aan humor, eenvoud aan diepgang”, aldus de commissie. Ook haar strijdvaardige deelname aan het politieke debat met poëtische middelen wordt geprezen.

Marsman (’s-Hertogenbosch, 1990) publiceert nu tien jaar poëzie en geldt als een van de meest vooraanstaande en aansprekende dichters van haar generatie. Haar poëzie, waarin het persoonlijke en het politieke hand in hand gaan, is sensitief, uitgesproken en toegankelijk. Voor haar eerste bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud (2010) ontving ze meteen drie debuutprijzen; sindsdien publiceerde ze nog twee dichtbundels en de roman Het tegenovergestelde van een mens (2017).

Ziekte

Deze week verschijnt ook haar nieuwste bundel In mijn mand, waarin ze schrijft over het leven en doodangst, wat voor haar aan de orde is sinds in 2017 kanker bij haar werd geconstateerd. Die ziekte zal haar functioneren als Dichter des Vaderlands mogelijk beïnvloeden, zegt ze in een interview met NRC, maar zorgt er ook voor dat ze hoopt „een soort positieve rol” te kunnen spelen, in een tijd van ziekte. „Als ik als Dichter des Vaderlands een rol kan spelen in het maatschappelijke debat, dan zal ik de stem zijn van het ‘dorre hout’”, zegt ze.

Artist impression van de banier met Marsmans dichtregel, op het Interpolisgebouw in Tilburg. Beeld Janine Hendriks

Om haar termijn als Dichter des Vaderlands in te luiden publiceert NRC vrijdag Marsmans eerste gedicht en wordt die ochtend een dichtregel uit haar nieuwe bundel op een groot banier onthuld in Tilburg, als „baken van hoop en troost”. De zin ‘Oneindigheid van tijd houdt me overeind nu’ hangt tot en met de Boekenweek aan de gevel van het kantoor van verzekeraar Interpolis, een van de hoogste gebouwen van de stad. Donderdagavond vanaf 19:00 uur vinden in Tilburg ook het afscheid van huidig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en de inhuldiging van Marsman plaats, die via een livestream te volgen zijn op de NRC-site.

De gedichten die Marsman schrijft bij de actualiteit zullen gepubliceerd worden in NRC, dat in 2000 ook een van de initiatiefnemers van de Dichter des Vaderlands was. De benoemingscommissie bestond dit jaar uit Simone Atangana Bekono (schrijver en dichter), Inez Boogaarts (Poetry International), Menno Hartman (Poëzieclub), Daphne de Heer (Stichting Dichter des Vaderlands), Antoine de Kom (dichter), Maaike Meijer (emeritus hoogleraar en schrijver), Benno Tempel (Kunstmuseum Den Haag, poëziekenner), Thomas de Veen (NRC) en Linda Veldman (Perdu).