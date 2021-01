KLM schrapt nog eens 800 tot 1000 banen

KLM gaat opnieuw reorganiseren. De luchtvaartmaatschappij, al zwaar geraakt door de coronacrisis en de reisbeperkingen, wil achthonderd tot duizend arbeidsplaatsen schrappen. De nieuwe ontslagronde volgt na het vertrek vorig jaar van zo’n vijfduizend werknemers. Nu werken er nog circa 32.000 mensen bij KLM.

President-directeur Pieter Elbers maakte de nieuwe ontslagronde donderdag bekend. Anders dan de vorige bezuinigingsronde, verwachten de vakbonden nu meer gedwongen ontslagen. Vorig jaar werden tijdelijke contracten niet verlengd, was de vrijwillige vertrekregeling populair en besteedde KLM-dochter Transavia de bagage-afhandeling uit. KLM moet 15 procent van zijn kosten besparen. Die voorwaarde stelde het ministerie van Financiën in ruil voor steun.

Volume gehalveerd

De maatschappij hoopte in juli nog dat de luchtvaart zich in 2021 zou herstellen, maar dat lijkt nog ver weg. In de eerste negen maanden van 2020 leed KLM een verlies van 1,7 miljard euro, ofwel 6,2 miljoen euro per dag. In april vloog het bedrijf slechts 10 procent van het gebruikelijke volume. In december bedroeg dat 45 à 50 procent.

De ontslagen treffen vooral het cabinepersoneel: circa vijfhonderd banen moeten daar weg. Het gaat om nog meer mensen want pakweg de helft van de mensen werkt in deeltijd. Bij het grondpersoneel verdwijnen tweehonderd tot vijfhonderd banen, bij de piloten honderd banen. Hoe KLM dat laatste wil regelen is nog onduidelijk. De vliegers hebben een werkgelegenheidsgarantie afgesproken.

De nieuwe ontslagen staan los van de eventuele gevolgen van de extra coronamaatregelen die het kabinet woensdag aankondigde. Om het aantal Covid-19-besmettingen in te dammen heeft de regering een vliegverbod afgekondigd voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en een groot deel van Latijns-Amerika. Bovendien moeten reizigers én bemanningsleden zich tweemaal laten testen. Naast de PCR-test gaat het om een sneltest vlak voor vertrek. Die maatregel gaat in op zaterdag vanaf 0.01 uur.

Kritiek op dubbel testen

KLM, vakbonden en de internationale luchtvaartorganisatie IATA hebben felle kritiek op die tweede test. Het risico bestaat dat KLM bemanningsleden moet achterlaten in het buitenland als een lid van de crew plots positief test. Voor zieke bemanningsleden bestaan ook andere oplossingen: zo zouden zij ook in isolatie kunnen worden teruggevlogen.

In de Tweede Kamer kwam donderdag de sneltest voor bemanningsleden kort ter sprake tijdens het debat over de avondklok. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) stond niet onwelwillend tegenover een motie van haar eigen partij om luchtvaartmaatschappijen voor hun bemanning zelf een alternatief testprotocol te laten maken. Dat zou wel moeten worden getoetst door het RIVM. Dinsdag stemt de Kamer over deze motie.

Woensdag dreigde KLM om vanaf vrijdag voorlopig alle intercontinentale vluchten en ook Europese bestemmingen te schrappen. Dit zijn passagiersvluchten maar het betreft ook vracht en gerepatrieerde burgers. Een KLM-woordvoerder zei donderdagavond dat het nog te vroeg is om te zeggen welke vluchten worden geannuleerd. Vrijdag volgt meer informatie.

Ondertussen praten Nederland en Frankrijk over nieuwe steun aan Air France-KLM. Die is bedoeld om de financiële positie van het bedrijf te versterken. Welke voorwaarden beide landen stellen en wanneer de steun is geregeld is onbekend. De Europese Commissie moet de overheidssteun goedkeuren.

Moederbedrijf Air France-KLM publiceert op 18 februari zijn resultaten over 2020.