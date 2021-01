Kamerdebat begint om 10.15 uur

Het Tweede Kamerdebat over de avondklok en de coronamaatregelen begint om 10.15 uur. Het demissionaire kabinet kwam woensdag met het voorstel om een avondklok in te voeren, maar had daarvoor nog niet genoeg steun in de Tweede Kamer. Dit debat moet blijken of een meerderheid voor is en de avondklok dit weekend ingevoerd kan worden.

Coalitiepartij D66 sprak zich vorige week uit tegen een avondklok en ook oppositiepartijen waren nog niet overtuigd van de noodzaak van de maatregel. Het kabinet zoekt steun met name van de linkse partijen GroenLinks en PvdA. Maar die partijen twijfelen of de zware maatregel genoeg oplevert. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) belde deze week meermaals met oppositiepartijen om hen te overtuigen.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) bij de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen. ANP/Bart Maat

Het kabinet acht een avondklok noodzakelijk om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het precieze effect van de maatregel lastig te voorspellen maar zijn er geen andere maatregelen die net zo effectief kunnen zijn. De avondklok moet gelden van half negen ’s avonds tot half vijf ’s ochtends.

