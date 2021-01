Kabinet trekt 7,6 miljard euro uit voor extra coronasteun

Het kabinet gaat nog eens 7,6 miljard euro uittrekken voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. De demissionaire ministers Bas van ’t Wout (Economische Zaken, VVD), Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) hebben dat donderdagmiddag bekendgemaakt bij een persconferentie in Den Haag. De belangrijkste maatregel is de uitbreiding van de compensatie voor vaste lasten (TVL).

De TVL wordt een stuk ruimer en een stuk toegankelijker. In de eerste twee kwartalen van dit jaar kunnen ondernemers maximaal 85 procent van hun vaste lasten vergoed krijgen. Tot nu toe was dat 70 procent. Het maximale steunbedrag stijgt van 90.000 euro naar 330.000 euro. Het minimale omzetverlies om TVL te kunnen aanvragen, blijft 30 procent. Grotere bedrijven komen voortaan ook in aanmerking: de bovengrens van 250 werknemers vervalt. Daarnaast gaat het minimale TVL-steunbedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro, iets waar volgens minister Van ’t Wout kleine bedrijven zoals „de kapper en het kleine café” van kunnen profiteren. Tot eind juni zal de uitbreiding van de TVL 3,8 miljard euro kosten, schat de regering.

Lees ook: Nieuwe minister Bas van ’t Wout kan meteen aan de bak

Nieuw zijn een regeling voor starters (ondernemers die in de eerste helft van 2020 met hun bedrijf zijn begonnen) en een garantiefonds voor evenementen. Naar die eerste maatregel is veel vraag, omdat startende ondernemers bij de bestaande regelingen nog vaak buiten de boot vallen. Starters kunnen voor het eerste en tweede kwartaal van dit jaar steun aanvragen. Hoeveel is nog niet bekend. Ook voor het garantiefonds voor evenementen is nog niet precies duidelijk hoe het zal worden ingericht. Doel is in elk geval om onder anderen festivalorganisatoren extra zekerheid te bieden, zodra het weer verantwoord is om evenementen te organiseren. Het kabinet houdt nu rekening met een ingangsdatum van 1 juli. Voor de regeling is minstens 300 miljoen euro apart gezet.

‘Samen de eindstreep halen’

De uitbreiding van de steun is bedoeld om „samen de eindstreep te halen”, zei minister Van ’t Wout, die deze week de afgetreden Eric Wiebes opvolgde. „Er is meer nodig dan de huidige pakketten bieden. Zo kunnen ondernemers weer verder als de ellende voorbij is.” Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, die het kabinet de afgelopen weken opriepen de coronasteun uit te breiden, hebben nog niet gereageerd op de aankondiging van donderdagmiddag.

Een ander onderdeel van het uitgebreide steunpakket is een verlenging en verhoging van de voorraadvergoeding. Die regeling was eind vorig jaar ingevoerd om winkeliers tegemoet te komen die door hun gedwongen sluiting bleven zitten met onverkoopbare voorraden, zoals kerstspullen en winterjassen. De voorraadvergoeding kan ook dit kwartaal worden aangevraagd, en wordt ongeveer vier keer zo hoog als voorheen, met een maximumbedrag van 200.000 euro. Tot slot wordt de loonsubsidie NOW iets verhoogd en kunnen ondernemingen nu tot 1 juli uitstel van betaling vragen aan de Belastingdienst. Voor de Tozo-subsidie voor zelfstandigen zou vanaf april een vermogenstoets gaan gelden, maar dat gaat niet door.