Jarenlange celstraffen en tbs geëist voor dood drillrapper Grootfaam

Het Openbaar Ministerie eist dat de twee verdachten van de gewelddadige dood van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam jarenlang worden opgesloten. De officier van justitie vroeg donderdag acht jaar en tbs met dwangverpleging tegen Alexio F. (19), die Grootfaam dodelijk verwondde tijdens een gevecht met kapmessen in Amsterdam-Zuidoost. Tegen F.’s vriend Yamanney A. (21), die ook bij het gevecht betrokken was, werd twaalf jaar geëist.

De twee verdachten maakten deel uit van drillrapcrew KSB, die in een online-vete verwikkeld was met Grootfaams groep FOG. In september 2019 troffen ze elkaar bij de ingang van een galerijflat in de Amsterdamse Bijlmer. Alexio F. stak daarbij een groot mes in de nek van de toen 19-jarige Grootfaam, die als rapper bekend stond als ‘RS’. Hij overleed de volgende dag aan de verwonding.

‘Verbijsterend geweld’

De officier van justitie bestempelde de confrontatie als „verbijsterend en excessief geweld” en „geen zelfverdediging maar eigenrichting”. Verschillende mensen waren getuige van de dodelijke steekpartij, onder wie drie kleine kinderen en een moeder met een kinderwagen. Het gevecht werd vastgelegd op beelden van beveiligingscamera’s, die in de rechtszaal getoond werden.

Tijdens de eerste zittingsdag op dinsdag wilden Alexio F. en Yamanney A. weinig kwijt over het verband tussen de steekpartij en de drillrapvete. De ontmoeting bij de flat was volgens hen toevallig: ze waren op weg om hasj te kopen en er was sprake van zelfverdediging. Drillrap is volgens hen vooral „grootspraak”.

Geen minderjarigenstrafrecht

De officier van justitie wil dat beide verdachten berecht worden volgens het gewone strafrecht. De psycholoog die Alexio F. onderzocht had voorgesteld om hem te berechten via het minderjarigenstrafrecht omdat hij geestelijk „nog niet zo volwassen” was op het moment van de vechtpartij. De officier van justitie, die de twee schuldig acht aan doodslag in vereniging, gaat daar niet in mee. Omdat F. verminderd toerekeningsvatbaar is, wil ze ook dat hij tbs met dwangverpleging opgelegd krijgt.

De advocaten van de verdachten houden vrijdag hun pleidooi. Op 8 maart doet de rechter uitspraak.