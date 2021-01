Intern verdeeld gaat 50Plus de verkiezingen in

Een maand geleden leek het of de rust terugkeerde in 50Plus. Na een interne strijd over de kandidatenlijst en het lijsttrekkerschap zou de partij eindelijk kunnen beginnen aan haar verkiezingscampagne. Maar een maand later blijkt het intern nog steeds onrustig. Bestuursleden, kandidaat-Kamerleden en partijprominenten keren zich in interne mails en berichten in appgroepen, die NRC heeft ingezien, tegen lijsttrekker Liane den Haan. Ook partijvoorzitter Jan Nagel, die haar steunt, krijgt er stevig van langs. Daarbij helpt het niet dat de partij, die nu drie zetels in de Tweede Kamer heeft, in de peilingen op verlies staat.

Nieuw politiek gezicht

Den Haan werd in oktober als het nieuwe politieke gezicht van de partij binnengehaald door Nagel. Zij had alleen bekendheid als voorzitter van ouderenbond ANBO, verder was ze een buitenstaander in de partij. Haar komst moest een einde maken aan de interne ruzie-cultuur. Nagel hoopte dat zij 50Plus na het vertrek van boegbeeld Henk Krol weer kleur kon geven. Het pakte anders uit. Den Haan heeft in korte tijd de irritatie gewekt van haar partijgenoten.

Allereerst omdat zij als voorzitter van de ouderenbond instemde met het pensioenakkoord tussen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en de vakbonden. 50Plus steunde dat akkoord niet. Ook wil 50Plus af van de marktwerking in de zorg, door de zorgverzekeraars te vervangen door een ‘nationaal zorgfonds’ – maar Den Haan wil dat niet.

Daarnaast klagen toekomstige fractiegenoten en andere partijleden over haar omgangsvormen. Sommigen noemen haar intern de ‘Wilders van 50Plus’, omdat ze geen teamspeler zou zijn en Kamerleden slechts zou beschouwen als ‘personeel’.

Jan Nagel: ‘Soms neem je risico om de race te winnen’

Meerderheid in Brabant

De onenigheid heeft geleid tot het vertrek van een Statenlid in Brabant: Chris Spooren, tot voor kort vertrouweling van Nagel, stapte deze week over naar het CDA. Voor die laatste partij kwam dat als een geschenk uit de hemel, want de coalitie van CDA en Forum voor Democratie was net haar meerderheid kwijt door het vertrek van een FVD’er. Nu is dat gat weer gedicht.

Ook in Friesland was er een Statenlid dat het niet ziet zitten met Den Haan. Theun Wiersma stond op de kieslijst voor de Kamer, op nummer 14. Hij trok zich terug, om een statement te maken tegen Den Haan. Van haar noch van partijvoorzitter Nagel heeft hij naar eigen zeggen sindsdien iets vernomen.

Den Haan en Nagel wilden niet reageren op de kritiek. Vorige week was er vertrouwelijk crisisberaad. Daarover zegt Nagel: „Iedereen is het inmiddels met elkaar eens.”