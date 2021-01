‘In twee weken beliep ik alle straten van Manhattan’

‘Als ik reis, weet ik ’s morgens niet waar ik ’s avonds ben. Dat onverwachte, daar kan ik me heel gelukkig bij voelen. Ik streef er niet naar alle landen van de wereld bezocht te hebben, maar honderdveertig heb ik er wel gehad. Mijn drijfveer is het reizen zelf. De landen. De mensen. Het contact dat je hebt. Daar moet je niet te romantisch over doen, je ontmoet die mensen maar even. En er is een verhouding tussen hen en jou die vaak verkeerd is. Jij bent rijk, zij zijn arm.

„Op mijn zestiende ben ik door Europa gaan liften. Mijn eerste reis naar een ander continent was in 1970, naar de VS. In New York was je toen niet veilig op straat. Later werd CBGB de club waar ik graag was. Daar speelden de Ramones, de Talking Heads. Ik hield van steden, ik kon er uren rondlopen. Op één reis heb ik in twee weken alle straten van Manhattan belopen. Waarom weet ik niet. Dan had ik een doel.

„Ik ben opgegroeid in Uden en had een spastisch broertje. Hij kon alleen maar liggen. Mijn jeugd bestond uit zorgen voor, rekening houden met. Dokters zeiden dat er niets gebeurde in zijn hoofd maar dat was niet zo. Een keer zat ik te rotzooien met een vriendin op de bank. Hij lag op zijn rug in een bed met hoge randen. Met enorme kracht heeft hij zich op zijn buik gedraaid, tot hij met zijn hoofd over de rand kon kijken. Hij was enorm aan het lachen. Soms zette ik hem achter op mijn Puch, zijn armen strak om mij heen. Het dorp sprak er schande van, hij vond het geweldig. Dertig jaar is hij geworden.

„Op mijn zesde was er een tb-uitbraak, ons gezin moest naar een sanatorium. Ziek heb ik me nooit gevoeld, maar je mocht je bed niet uit. Anderhalf jaar duurde het. Je hebt dan geen spieren meer over. Ik wilde dolgraag voetballen. Omdat mijn benen niet wilden ben ik maar keeper geworden. Door het sanatorium waren we al ons geld kwijt. Mijn vader moest zijn expeditiebedrijf opgeven. Hij werd vrachtwagenchauffeur.

„Het voelde niet zo, maar achteraf denk ik dat ik eenzaam was. Vooral in de jaren na het sanatorium. En vóór ik vrienden kreeg op mijn veertiende en een populaire jongen werd. Ik fietste en wandelde veel en las avonturenboeken. Ik had een verhaal gelezen over de Hindoekoesj, een bergpas met, in mijn fantasie, hoge wanden aan beide zijden. Daar wilde ik naartoe. Nu heb ik bijna de hele wereld gezien, maar dáár ben ik nooit geweest.

‘Mensen vinden me aardig of haten me, dat is mijn hele leven al zo. Vooral in het onderwijs. In de jaren vijftig moest je gehoorzaam zijn, een eigen wil had je niet. Ik had die wel, dus dat botste. Ik heb op vier middelbare scholen gezeten. Bij provorellen in het dorp stond ik altijd vooraan.

„Veel te jong ben ik getrouwd. Een meisje uit mijn klas, haar ouders voelden zich ver boven ons verheven. Haar vader heeft ooit een groot slagersmes op mijn keel gezet: als je haar niet met rust laat, maak ik je af. Het dreef ons juist naar elkaar toe. Negen jaar zijn we bij elkaar geweest, toen is ze van de ene op andere dag uit mijn leven verdwenen. Zeven jaar ben ik op en af met een andere vrouw geweest, maar die is man geworden. Daarna heb ik de vrouw ontmoet met wie ik twintig jaar heb geleefd. Zij is nu getrouwd met een vrouw. Ze is wel nog steeds mijn beste vriendin.

„Ik heb een reclamebureau gehad. Mijn grootste klant was kledingmerk Oilily. Er kwam behoorlijk wat geld binnen, ik werkte ook heel hard. Drie maanden per jaar ging ik op reis, een paar keer langer. Sinds ik niet meer werk ben ik nog vaker weg.

‘Het beeld is dat er enorm veel ellende is in de wereld, maar als je reist, mensen ontmoet, zie je veel enthousiasme, geluk – zonder enige gedachte, van: ‘ik moet naar Europa’. Ik hou van Afrikanen. Het zijn mensen die dicht bij ons staan. Vrijheidslievend. Onafhankelijk. Met humor. Als ik een tijd in Afrika heb gereisd, is het moeilijk om niet te denken dat ik zelf zwart ben, dat ik éen van hen word.

„Als ik reis, schrijf ik elke dag een verhaal, dat ik met foto’s op Facebook of op mijn site plaats. Vorig jaar heb ik er een boek van gemaakt. Ik vraag altijd of ik mensen mag fotograferen, ik doe het nooit zomaar. Je schrijft over dingen die voorbijgaan. Bijna alle Oeigoeren die ik in 2008 gefotografeerd heb, zitten in kampen of zijn er niet meer. In Mongolië zag ik een meisje van een jaar of zestien op een paard. Ze leefde in zo’n yurt, zorgde voor schapen en paarden. Via mijn tolk zei ze dat ze graag gefotografeerd wilde worden. Dan had ze bestaan.

„Ik probeer altijd niet anders te zijn dan anderen. Ik kom er steeds achter: dat ben ik wel. Mijn idee is nu een camper te kopen en daarin te gaan leven. Een paar jaar reizen en maar zien waar ik uitkom. Sterven in het harnas. Er zijn nog een paar landen waar ik echt graag heen wil en nog steeds niet ben geweest: Angola, Mozambique, Turkmenistan. De wereld is prachtig. Ik kan er geen genoeg van krijgen.”

