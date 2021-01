In het uitgestorven Londen liggen de ziekenhuizen overvol

In Londen liggen de ziekenhuizen vol Covid-patiënten, door de besmettelijke, Britse variant van corona. Beelden van rijen wachtende ambulances gaan de wereld over. Tegelijk is het stiller dan ooit in de Britse hoofdstad, ziet correspondent Melle Garschagen. Een tegenstrijdig beeld. Is dit wat ook Nederland te wachten staat?

Gast: Melle Garschagen

Presentatie: Floor Boon

Productie: Tessa Colen

Montage: Jan Paul de Bondt