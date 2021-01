Hongarije keurt als eerste EU-land Russisch coronavaccin goed

De Hongaarse geneesmiddelenautoriteit heeft het gebruik van het Russische Spoetnik-vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd, maakte de baas van het Nationale Instituut voor Farmacie en Voeding (OGYÉI) donderdag bekend. Hongarije is daarmee het eerste EU-land dat zijn bevolking kan gaan inenten met het controversiële Russische vaccin. Nog deze week reist de minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, naar Moskou om een contract voor de levering te tekenen.

Hongarije kiest er bewust voor om niet te wachten op een fiat van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). Sterker nog, premier Viktor Orbán uit felle kritiek op de traagheid en bureaucratie van de EU bij het goedkeuren en verspreiden van voldoende vaccins. Staten die zich onttrekken aan de gezamenlijke aanschaf en hun eigen gang gaan, zoals Israël en het Verenigd Koninkrijk, zijn beter af, zei Orbán vorige week in een radio-interview. „Het ligt niet aan onze vaccinatiecapaciteit, maar aan het gebrek aan vaccins dat we niet meer inentingen geven”, wees hij naar Brussel.

Chinese vaccins

Het OGYÉI heeft ook ingestemd met de toediening van het Britse AstraZeneca-vaccin. Met de goedkeuring van een Chinees vaccin, Sinopharm, wordt op aandringen van Orbán haast gemaakt. „Ik vraag de autoriteiten om voorzichtig maar zo snel mogelijk te handelen”, zei hij op de radio. „Want er zijn meer dan een miljoen Chinese vaccins die we morgenochtend – ik overdrijf een beetje – over een paar dagen aan mensen beschikbaar kunnen stellen.”

Het staat Europese landen vrij om in een noodsituatie als de coronapandemie ook buiten het EMA om vaccins en geneesmiddelen goed te keuren.

Orbáns frustratie en haast hebben te maken met het beperkte aantal goedgekeurde vaccins en de geringe hoeveelheden die daarvan in Hongarije en de rest van de EU verkrijgbaar zijn. Ook andere lidstaten hebben kritiek op het tempo van het EMA in de goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin. Maar de schaarste heeft evengoed te maken met de beperkte levering door de fabrikanten van vaccins die wel zijn goedgekeurd: Pfizer en Moderna.

Dat Orbán zich specifiek tegen ‘Brussel’ richt, past in zijn constante conflict met de instituties van de Europese Unie. Hij laat graag aan zijn bevolking zien dat het wachten op inentingen niet aan hem ligt. Ook zijn toenadering tot China en Rusland is niet nieuw. Orbán onderhoudt warme diplomatieke banden met Vladimir Poetin en verwelkomt Chinese investeringen in Hongarije van harte.

Het Chinese techbedrijf Huawei heeft er een groot kantoor en het spoor van de zogeheten Nieuwe Zijderoute loopt binnenkort tot aan Boedapest. Eerder deze week maakte de regering Orbán bekend 2,3 miljoen euro te besteden aan een Hongaarse campus van de Shanghaise Fudan-universiteit.

Orbán maakt de geesten al maanden rijp voor het toedienen van het Chinese en Russische vaccin, maar er bestaan wetenschappelijke bezwaren tegen beide. Spoetnik zou volgens de ontwikkelaar bij 91 procent van de gevaccineerden werken, maar internationale wetenschappers zeggen onvoldoende inzicht te hebben in de onderzoeksgegevens om dat te kunnen beoordelen. Het Sinopharm-vaccin uit Beijing, één van drie beschikbare Chinese vaccins, zou 79 procent effectief zijn. Maar het wordt ook in eigen land nog niet toegediend aan mensen vanaf 60 jaar (de grootste risicogroep) omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe ouderen op het vaccin reageren.

Bovendien is de vaccinscepsis in Hongarije groot. Volgens een recent onderzoek van het nationale statistiekbureau is slecht een kwart (27 procent) van de bevolking er zeker van zich te willen laten inenten. Een andere peiling wees uit dat 53 procent van de bevolking de Europees goedgekeurde vaccins vertrouwt, tegenover ongeveer 10 procent dat het Chinese en Russische vaccin betrouwbaar acht.