‘Het systeem’ lakte geen dossiers zwart

Het was najaar 2016 toen ik het eerste signaal kreeg. CDA-collega Pieter Heerma kwam naar mij toe en zei „Keklik, die fraudezaak over die gastouderbureaus deugt niet. Als ik jullie belastingwoordvoerder was, zou ik daar ook in gaan duiken.” Ik besprak het met onze belastingwoordvoerder en hij zei dit te willen oppakken. Toen kwam al vrij snel maart 2017 en hij en ik keerden niet meer terug in de Kamer.

Keklik Yücel was in 2010 en in de periode 2012-2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Deze week heb ik als voormalig Kamerlid en als betrokken burger met afgrijzen het debat over het toeslagenschandaal gevolgd en ik verbaasde me over het gebrek aan soevereine reflectie op de politieke verantwoordelijkheid. Duizend keer heb ik me afgevraagd wat ik gedaan zou hebben toen in maart 2017 bleek dat er iets mis was en ik nog wel in de Kamer had gezeten.

Het eerlijke antwoord is dat ik alleen maar kan hopen dat ik wel het goede gedaan zou hebben. Het eerlijke antwoord is ook dat ik weet dat het een flinke dosis overtuiging en moed had vereist om met Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) deze strijd te voeren vanuit mijn PvdA-fractie. Om onverschrokken en autonoom te blijven, zoals dat hoort in die blauwe stoelen zonder last en ruggespraak. Als geen ander heb ik ervaren hoeveel tegendruk je krijgt wanneer je de macht werkelijk controleert, uitdaagt en stem geeft aan hen die niet gehoord worden. Wanneer je doet wat een volksvertegenwoordiger moet doen.

Ik heb dit zelf ervaren bij het adresseren van parallelle anti-democratische gemeenschappen; bij het aan de kaak stellen van politiek islamisme in de samenleving en binnen mijn partij; bij het stelling nemen tegen de lange arm van Erdogan in een tijd dat er een vluchtelingendeal werd gesloten; bij het opkomen voor democratische waarden; bij mijn strijd tegen kindhuwelijken in Nederland.

Het systeem? Of mensen?

Volgens het kabinet en de premier ‘zijn’ fouten gemaakt, ‘gebeurden’ er dingen die ‘ergens toe leidden’.

Wat is dit voor leegte, met een kabinet en een premier die nu vooral de schuld geven aan ‘het systeem’? Het systeem lakte geen dossiers zwart (of nu wit); het systeem hield geen documenten achter voor de rechter; het systeem hield geen informatie achter voor de Kamer. En het was al helemaal niet het systeem dat besloot de waarden van de rechtsstaat en artikel 1 van onze Grondwet te schenden met een heksenjacht op burgers.

Mensen tonen wel of geen moed. Mensen hebben wel of geen overtuiging om mensen én de rechtsstaat recht te doen. Mensen bouwden systemen, mensen besturen systemen, mensen controleren systemen of ze negeren systemen. Het zijn stuk voor stuk menselijke besluiten, daden en non-interventies van politici en ambtenaren.

De verantwoordelijken die werkzaam waren in onze belangrijkste instituties – regering, Raad van State, de Belastingdienst – deden niet waar ze voor bedoeld zijn: de burger recht doen én de rechtsstaat recht doen.

Belangen van burgers voorop

En laten we ons goed realiseren dat dit toeslagenschandaal niet op zichzelf staat. Wat horen en zien ook al jaren die Groningers van wie de huizen verzakken, van onze overheid? Stilte. Gedraai. Geduik. Te langzaam en te zwak ‘herstelbeleid’. Deze mensen horen: jullie doen er niet toe, wij zijn er niet voor jullie.

Als ervaren Kamerlid weet ik dat compromissen sluiten regelmatig nodig is, dat je moet samenwerken om verder te komen. Maar dat mag nooit leiden tot een land waarin coalitiebelangen, partijbelangen of persoonlijke carrières boven burgers in verdrukking gaan.

Maar zelfkritisch nadenkende, autonome politici, doordrongen van hun fundamentele rol in onze democratie, lijken zeldzamer te worden. Ze maken meer en meer plaats voor kneedbare, afgetrainde geïnteresseerden in het house of cards.

Politiek is een spel geworden. Niet bedoeld om de mensen in het land te laten shinen maar de partijtop. De tegenmacht smoren begint in onze democratie al bij de opstelling van kandidatenlijsten en de mores rond het eigen fractie-overleg.

Tegenmacht vereist

Er is iets fundamenteels mis, zeg ik Pieter Omtzigt en Renske Leijten na. Het opstaan tegen de vermorzeling van burgers door welke macht dan ook – zij het van kerk, staat of grootkapitaal – is je wezenlijke taak, zeg ik als overtuigd sociaal-democraat.

Het huidige kabinet zag in dit dossier in de Kamer alleen coalities of opponenten. Het telde koppen en knopen en keek waar het mee weg kon komen. Te weinig wekte Rutte III hier de indruk de honderdduizenden Nederlanders écht te zien wie het aanging, of de ernst te voelen van het falen van onze rechtsstaat.

Zonder een krachtig parlement en sterke onafhankelijke media, zijn we allemaal vroeg of laat vogelvrij voor de willekeur van de overheid. Niet de cursussen vooringenomenheid aan ambtenaren gaan de rechtsstaat redden. Wel de lessen rechtsstaat, checks and balances en macht en tegenmacht. We hebben iets door te geven aan onze kinderen.