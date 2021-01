Het algoritme is niet schuldig aan ‘prikorde’

In witte jassen en met mondkapjes en gezichtsbeschermers hielden enkele honderden artsen en verpleegkundigen spandoeken en posters omhoog met leuzen als ‘help ons patiënten helpen’, of ‘de eerste aan het bed, de laatste in de rij’. De Verenigde Staten begonnen een maand eerder dan Nederland met het toedienen van vaccins, en het verloopt hier zeker niet overal vlekkeloos.

De beelden van ziekenhuismedewerkers die demonstreren tegen het vaccinatiebeleid van Stanford Hospital gingen de wereld over. Wat was het probleem? Van de eerste 5.000 vaccins zouden er maar zeven naar arts-assistenten in opleiding gaan, terwijl zij vaak bijspringen om in de behoefte aan zorg voor het groeiende aantal Covid-patiënten te voorzien. Maar bij de volgorde voor de verstrekking van het Covid-vaccin had de eerstelijnsverpleging onbedoeld lagere prioriteit gekregen. Ook pleitte het demonstrerende ziekenhuispersoneel voor het snel vaccineren van conciërges, cateringmedewerkers en schoonmakers: allemaal mensen die op hun werkplek in aanraking komen met het virus.

De manier waarop het algoritme was geprogrammeerd dat de volgorde en prioriteit bepaalt bij het uitrollen van het vaccin, de ‘prikorde’ zogezegd, bracht Stanford ernstig in verlegenheid. Aan leeftijd bleek een te grote waarde toegekend, waardoor een thuiswerkende specialist van boven de 50 bijvoorbeeld een hogere score kreeg dan een jongere verpleegkundige die daadwerkelijk Covid-patiënten behandelt.

Ook lag de nadruk op het voorkomen van overlijden in plaats van het tegengaan van besmetting. Zo wreekte zich het verschil tussen een model op papier en de uitwerking in de praktijk. Toen werd uitgelegd dat er een fout in het algoritme leek te zitten, schreeuwde een van de demonstrerende artsen „fuck the algorithm”.

De schuld afschuiven op technologie of je verschuilen achter een algoritme is nooit een goed idee, en lost bovendien niets op. Mensen moeten verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor beleidskeuzes, of dat nu met pen en papier of een computerprogramma gebeurt. De lastige keuze tussen infecties tegengaan of extra sterfgevallen voorkomen vraagt eerst om een afweging door mensen. Dat geldt ook voor de keuze om mensen die met patiënten in contact komen voorrang te geven boven medisch personeel zonder dat contact.

Bevolkingsgroepen zijn vaker onbedoeld benadeeld door ‘neutrale’ criteria te kiezen

Transparantie en het betrekken van deskundige mensen uit diverse disciplines en met verschillende perspectieven kan helpen om ongewenste gevolgen van algoritmes te voorkomen. Inmiddels zijn al vele lessen geleerd over het onbedoeld benadelen van bevolkingsgroepen, juist door ‘neutrale’ criteria zoals leeftijd te kiezen. Zo bleek eerder dat zwarte patiënten in de VS systematisch werden achtergesteld door een algoritme dat de voorspelde zorgbehoefte koppelde aan zorguitgaven in het verleden. Omdat zwarte patiënten minder vaak verzekerd zijn en ook minder vertrouwen hebben in het systeem, blijken ze lager dan gemiddelde zorgkosten te hebben, maar hun zorgbehoefte is eerder hoger dan gemiddeld.

Het Stanford-ziekenhuis draait inmiddels overuren om de schade in te halen en het vertrouwen te herstellen. Duizenden eerstelijns zorgmedewerkers zijn gevaccineerd. In 2020 alleen al ontving Stanford 25.000 doses vaccins. De tweede doses worden deze maand al toegediend aan zorgmedewerkers. Het algoritme wordt niet meer gebruikt en afdelingen van het ziekenhuis mogen zelf bepalen wie het meeste risico loopt en dus eerder voor vaccinatie aan de beurt is. Je zou er in Nederland zomaar jaloers op worden.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.