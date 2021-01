Hele cijfers, halve waarheden

Wie zijn boek de titel Calling Bullshit geeft, legt zichzelf een herculestaak op. Dapper, zou je die keuze kunnen noemen. Leer mij de kul van het koren scheiden – maar hoe doe je dat?

In de eerste plaats door het concept bullshit in te kaderen, schrijven de auteurs, Carl T. Bergstrom en Jevin D. West, respectievelijk hoogleraar systeembiologie en docent aan de Information School van de University of Washington. Met bullshit doelen zij op statistische flauwekul die je vindt in de media en op internet. Het soort statistieken dat, al dan niet opzettelijk, misleidend gepresenteerd wordt, een eigen leven gaat leiden en daardoor onuitroeibaar blijkt. De tijd benodigd om ze te signaleren en te debunken is vele malen langer dan de tijd die het kost om ze wereldkundig te maken: het zijn er simpelweg te veel. ‘Falsehood flies, and truth comes limping after it’, schrijven de auteurs naar analogie van Jonathan Swift. Je ertegen wapenen, verzekeren ze, is dan ook belangrijk in een tijd waarin informatievoorziening grotendeels plaatsvindt via de glasvezelkabel.

Het resultaat is een guided tour langs onderwerpen waar onzorgvuldig handelen kan leiden tot cijfers die slechts halve of simpelweg alternatieve waarheden vertellen. Van oorzaak-gevolgrelaties ga je naar modelvisualisaties en hun gebreken, naar sampling bias en misconcepties over de mogelijkheden van big data. Daarbij wordt een tussenstop gemaakt bij de wetenschap en haar vatbaarheid voor theoretische dogma’s, en de institutionele prikkel om statistisch significante resultaten na te streven, met het oog op publicatie in vaktijdschriften.

Busje komt (niet) zo

Calling Bullshit is op z’n sterkst waar het je confronteert met statistieken die laten zien hoe een statistische waarschijnlijkheid niet hoeft te corresponderen met de werkelijkheid. Zo is het uitermate frustrerend te moeten concluderen dat je inderdaad altijd langer op de bus wacht dan de gemiddelde tijd tussen aanrijdende bussen doet vermoeden. De kans dat je een verlate bus treft is simpelweg groter, omdat het tijdvak langer is. Een goede illustratie van het mantra ‘no one is average’, dat niet vaak genoeg herhaald kan worden. Jij bént dus niet die wiskundig abstracte, ‘gemiddelde’ buswachter – een groepsgemiddelde vált niet rücksichtslos te extrapoleren naar leden van die groep.

De voorbeelden zijn talrijk en veelal aan de werkelijkheid ontleend, maar het zijn er ook te veel. Je kunt je afvragen hoe exemplarisch een eenentwintigste voorbeeld in een hoofdstuk van vijfentwintig bladzijden nog kan zijn. De auteurs beperken zich bovendien vaak tot voorbeelden van hoe het níet moet. Dat terwijl het in een boek over het ziften tussen zin en onzin tamelijk relevant is om te lezen wat die ‘zin’ dan eigenlijk is. Hoe herken je dan een ‘goede’ grafiek? Waar houdt good practice op en raakt een statistiek omstreden?

Dat gebrek aan diepte is een gemiste kans, want boeken als deze zijn belangrijk – zeker gelet op het brede publiek dat ze proberen te bereiken. Helaas blijft het bij niet veel meer dan het tónen van bullshit, maar het beloofde onderricht waarmee Bergstrom en West openden blijft uit.



Carl T. Bergstrom & Jevin D. West: Calling Bullshit. The Art of Scepticism in a Data-Driven World Penguin Random House , 336 blz. € 23,99 Calling Bullshit. The Art of Scepticism in a Data-Driven World Penguin Random House , 336 blz. € 23,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 januari 2021