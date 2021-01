Grapperhaus: examen toch uitzonderingsgrond voor avondklok

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) legt uit hoe de avondklok ingevoerd kan worden. Dat heeft níet te maken met de coronawet, vertelt hij, er is een speciale wet voor. Normaal gesproken („Nou ja, ik weet niet wanneer dit eerder is gebeurd”) zou het kabinet een zogenoemd koninklijk besluit kunnen nemen en dan gaat de avondklok in. Maar het kabinet heeft zelf besloten daarvan geen gebruik te maken, aldus Grapperhaus. „Wij nemen echt mee wat er in dit debat gebeurt.” Wilders wil weten of, als een motie wordt aangenomen die zegt dat de avondklok niet moet worden ingevoerd, de avondklok er niet komt. Grapperhaus: „Ik denk dat als de meerderheid van de Kamer zegt: wij willen geen avondklok, ik dat besluit niet ga nemen.”

Van der Staaij vraagt zich af of er geen advies van de Raad van State moet komen voor de avondklok ingevoerd kan worden. Volgens Grapperhaus voorziet de wet erin dat te laten schieten als sprake is van een noodgeval.



Grapperhaus gaat door over de uitzonderingen voor de avondklok. Eerder was bijvoorbeeld een schoolexamen geen uitzonderingsgrond, Grapperhaus zegt nu toe dat dat toch mag. Daarvoor moet wel een formulier worden ingevuld en studenten en scholieren moeten een verklaring van de onderwijsinstelling op zak hebben. Daarnaast wordt voor sommige banen een uitzondering gemaakt, ook daarvoor moet een werkgeversverklaring worden ondertekend. Wie de avondklok overtreedt, krijgt geen aantekening op het strafblad, maar wie de formulieren vervalst wél, vertelt Grapperhaus.

