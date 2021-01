Gemeente blijft erbij: vrouw die boodschappen kreeg moet bijstand terugstorten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren blijft erbij dat een vrouw die niet had gemeld dat zij boodschappen kreeg van haar moeder 7.039,96 euro aan onterecht ontvangen bijstand moet terugbetalen. Het besluit is in lijn met de wet en ook bij nader onderzoek door de gemeente rechtvaardig bevonden, schrijft het college donderdag op de website van de gemeente.

De zaak van de vrouw sleept al lange tijd voort, zo schrijft de gemeente. Ambtenaren waren er in 2018 achter gekomen dat ze een auto had terwijl ze daar geen melding van had gemaakt. Toen nader onderzoek werd gedaan naar haar uitgavenpatroon bleek ze drie jaar lang zelf geen boodschappen gekocht te hebben. Dat stelde haar in staat om geld te besteden aan de auto en een motor „uit het duurdere segment”, zegt de gemeente. „Het college is van mening dat het iedereen vrij staat om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft, maar dit kan niet ten koste gaan van de uitgaven waarvoor de bijstand bedoeld is, namelijk uitgaven voor levensonderhoud.”

Volgens het college wist de vrouw dat ze haar bezit (de auto) en inkomsten (de gratis boodschappen) had moeten melden aan de gemeente. Toen was gebleken dat ze volgens de gemeente te veel bijstand had gekregen, is haar om stukken gevraagd waaruit zou blijken wat de boodschappen ongeveer waard waren. Die stukken zegt de gemeente niet gekregen te hebben, waarna op basis van gegevens van het Nibud een berekening is gemaakt. Dit is de ruim zevenduizend euro die ze nu moet terugstorten. Ze heeft geen boete gekregen.

Onnodig streng

Het nieuws dat de vrouw duizenden euro’s moest terugbetalen kreeg brede media-aandacht op een moment dat de handelswijze van de overheid in de Toeslagenaffaire in het nieuws was. Critici zagen een parallel tussen de twee zaken, omdat in beide gevallen de overheid zich onnodig streng en onredelijk hardvochtig zou opstellen. Er werden zelfs Kamervragen gesteld. De gemeente zegt echter niets verkeerd te hebben gedaan, en wijst erop dat de rechter het daar in 2019 mee eens was. Het hoger beroep loopt nog. Tot daarin uitspraak is gedaan, hoeft de vrouw volgens het college nog niets terug te betalen.

Burgemeester en wethouders wezen tot slot erop dat ambtenaren naar aanleiding van deze zaak „dikwijls unfair en onheus” zijn behandeld op sociale media. De gemeente roept iedereen op te stoppen met bedreigingen, agressie en beledigingen en waarschuwt dat van bedreigingen aangifte zal worden gedaan bij de politie.