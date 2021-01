Familie Nouri komt er niet uit met Ajax en spant arbitragezaak aan

De familie van Abdelhak Nouri heeft bij voetbalbond KNVB een verzoek tot arbitrage tegen Ajax ingediend. Dat melden de advocaten van de familie donderdagavond. De familie wil een arbitragezaak aanspannen tegen de club, omdat geen overeenstemming werd bereikt over een schadevergoeding in de drieënhalfjaar oude zaak rondom Nouri. De zaak is uitgemond in een juridisch gevecht tussen Ajax en de familie-Nouri.

De talentvolle middenvelder zakte in juni 2017 in elkaar in het Oostenrijkse Mayrhofen tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. De club erkende een jaar na het incident dat de arts niet adequaat reageerde op de situatie, waardoor Nouri ernstige en zwaar hersenletsel opliep. Ajax gaf aan volledig aansprakelijk te zijn voor de falende medische hulp die werd verleend. Nouri verkeert in zeer lage staat van bewustzijn en toont slechts zelden een teken van leven.

Gesprekken tussen juristen van Ajax en de familie-Nouri liepen op niks uit, zo liet Ajax’ algemeen directeur Edwin van der Sar vorige week al doorschemeren. Lucas Hogeling en John Beer, de advocaten die de familie-Nouri bijstaan, zeggen tegen de NOS dat „de tekortkomingen tot gevolg hebben dat Abdelhak permanent afhankelijk van de zorg van anderen is”. Daarnaast blijft onduidelijk hoe de „veelbelovende loopbaan als voetballer zich zou hebben ontwikkeld”. Het is onbekend om welke bedragen de familie en Ajax hebben onderhandeld.

Carrière

Het is niet bekend om welke bedragen de familie en Ajax hebben onderhandeld. De familie wil met de arbitragezaak een schadevergoeding bereiken, waarvan het bedrag vergelijkbaar is met de verdiensten van een succesvolle topsportcarrière. Al zal altijd de vraag blijven of Nouri zijn potentie had waargemaakt en definitief zou doorbreken bij Ajax. „Geen enkel bedrag kan het gemist van de ‘oude’ Abdelhak en zijn geknakte voetbalcarrière compenseren”, schrijft advocaat en belangenbehartiger Khalid Kasem in de verklaring. „De wilde verhalen over vermeende (financiële) eisen van de familie leiden tot ongenuanceerde reacties en ongefundeerde speculaties.”

Nouri stond in de jeugdopleiding van Ajax te boek als een zeer talenvolle aanvallende middenvelder, die lichtvoetig en bijzonder technisch was. Hij blonk uit in de succesvolle generatie met onder anderen Frenkie de Jong en Donny van de Beek, inmiddels international bij Oranje en spelend in de Europese top. Analytici zagen een vergelijkbare carrière weggelegd voor Nouri, al heersten er ook twijfels over zijn fysieke kracht en vermogen.