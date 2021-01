Europarlement roept op tot opschorten Nord Stream 2 vanwege Navalny

Het Europarlement heeft donderdagmiddag met 581 stemmen vóór en 50 tegen, gestemd voor het per direct opschorten van het project voor de gaspijplijn Nord Stream 2. 44 parlementariërs onthielden zich van stemmen. De resolutie is een reactie op de arrestatie van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Het besluit van het Europees Parlement is niet bindend, maar geeft wel een belangrijk politiek signaal.

„Het Europees Parlement [...] vraagt de EU en de lidstaten om kritisch de samenwerking met Rusland te herzien”, leest de resolutie. „De EU moet de voltooiing van Nord Stream 2 onmiddellijk stopzetten.” De gaspijplijn die bijna 10 miljard euro kostte en de capaciteit van de gastransport van Rusland naar Duitsland moet verdubbelen, is al bijna af.

Als dit project stil zou komen te vallen, zou het een belangrijk economisch pressiemiddel zijn die het Kremlin zover zou kunnen krijgen Aleksej Navalny vrij te laten. Zijn arrestatie in Moskou afgelopen zondag is internationaal veroordeeld. Hij is vastgezet omdat hij niet aan de meldplicht heeft voldaan van zijn voorwaardelijke gevangenisstraf. De reden dat hij zich niet kwam melden was dat hij in het buitenland in coma lag omdat hij vergiftigd was met zenuwgif Novitsjok. De staatsveiligheidsdienst FSB en daarmee het Kremlin zaten hoogstwaarschijnlijk achter de vergiftiging.

Omstreden Nord Stream 2

Het Nord Stream 2-project is omstreden. Polen legde 6,5 miljard euro boete op aan Gazprom, de eigenaar van het project dat door de Poolse toezichthouder werd omschreven als een „bedreiging voor Europese energiezekerheid”.

Critici vrezen dat het project Europa in tweeën deelt en dat Oost-Europese landen kwetsbaarder zijn als Rusland politiek druk wil zetten, wat zou kunnen door de gaskraan dicht te draaien. Nu komt het meeste gas Europa nog binnen via Oekraïne en Polen. De Verenigde Staten legden sancties op aan iedereen die betrokken is bij de aanleg van Nord Stream 2.

Dat er Europarlementariërs zijn die het project in de laatste kilometers nog zien stranden is dus wel duidelijk. Maar opvallend is nu dat ook Duitse Europarlementariërs van regeringspartijen CSU en Merkels CDU voor stemden. Uiteindelijk gaat Duitsland over de voortzetting van het project. De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft eerder op donderdag al gezegd dat ze voor de aanleg van de pijplijn blijft.