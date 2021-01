Een spotprent over incest ging Le Monde toch te ver

Zelfs in het land van Charlie Hebdo zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, zo blijkt. Cartoonist Xavier Gorce heeft woensdag zijn samenwerking met de krant Le Monde stopgezet nadat die zijn excuses had aangeboden aan de lezers voor een tekening die volgens sommigen de spot dreef met incest en transgenders.

Gorces spotprent refereert aan de affaire-Duhamel, waarin de vooraanstaande politicoloog Olivier Duhamel door zijn stiefdochter Camille Kouchner wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van haar tweelingbroer. De zaak heeft in Frankrijk het onderwerp incest op de voorgrond geplaatst.

Lees ook Incestaffaire schokt Franse elite

In de gewraakte tekening laat Gorce een pinguïn (zijn handelsmerk) zeggen: „En als ik nu misbruikt ben door de geadopteerde halfbroer van de partner van mijn transgender-vader die nu mijn moeder is, is het dan toch incest?”

De woedende reacties bleven niet uit: Gorce en Le Monde werden beschuldigd van een gebrek aan respect voor de slachtoffers van incest en van spotten met transgenders. De krant heeft de tekening niet verwijderd, maar bood wel zijn excuses aan.

„Deze tekening kan inderdaad gelezen worden als het relativeren van de ernst van incest, en gebruikt ongepaste woorden over de slachtoffers en over transgender-personen,” schreef directrice Caroline Monnot in een bericht aan de lezers.

Gorce zelf is daar niet van gediend. „Over de vrijheid (van meningsuiting) wordt niet onderhandeld,” schrijft de tekenaar in een bericht op Twitter waarin hij de samenwerking met Le Monde opzegt.

Gorce zegt dat hij ook niet met incestslachtoffers of transgenders heeft willen spotten maar eerder met de filosoof Alain Finkielkraut. Die werd vorige week verbannen van tv-zender LCI nadat hij de zaak-Duhamel sterk had gerelativeerd, onder meer door de vraag op te werpen of er mogelijk wederzijdse instemming was geweest.

De tekenaar kreeg steun uit onverwachte hoek. De organisatie Face à l’inceste, die slachtoffers van incest verdedigt, schreef op Twitter: „Laten we ons niet van vijand vergissen. De kern van het probleem is de wet van de stilte rond incest en de straffeloosheid die de daders genieten, niet een cartoon. Censuur is zelden een goed idee!”