Doden bij dubbele zelfmoordaanslag op markt in Bagdad

De eerste zelfmoordaanslag in jaren heeft in de Iraakse hoofdstad Bagdad meerdere levens gekost. Volgens het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ten minste dertien mensen om het leven gekomen, meldt Reuters. Zelfmoordaanslagen kwamen een paar jaar geleden nog geregeld voor in de stad, maar zijn sinds terreurbeweging Islamitische Staat werd verslagen een zeldzaamheid geworden.

Volgens de Iraakse krijgsmacht bliezen twee aanvallers met bomvesten zich op op een drukke markt op het Tayaranplein. Dat plein was ook het toneel van de vorige aanslag in de hoofdstad, die op 15 januari 2018 aan 27 mensen het leven kostte. De verwachting is dat het dodental van de aanslag van donderdag nog verder zal oplopen. Er zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Volgens persbureau AP zijn de afgelopen maanden elders in het land aanslagen gepleegd door Islamitische Staat en andere milities. De werkwijze van de aanslagplegers doet denken aan die van IS, hoewel die organisatie er, sinds ze in 2017 door een internationale coalitie goeddeels werd verdreven, nauwelijks meer in slaagde Bagdad aan te vallen.