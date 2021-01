Documentairemaker Ai Xiaoming: ‘Wuhan heeft een monument nodig tegen het vergeten’

Elke ontmoeting met buitenlandse media is een risico voor documentairemaker, schrijver en voormalig hoogleraar Ai Xiaoming (67). Rond 23 januari, een jaar nadat Wuhan op slot ging om de verspreiding van corona in te dammen, liggen buitenlandse bezoeken extra gevoelig. De wijkagent heeft Ai dan ook verzocht om geen interviews te geven. Aan zulke verzoeken kun je in China maar beter gehoor geven. „Zij hebben de macht, dus het heeft geen zin om erover in discussie te gaan”, zegt Ai in een studeerkamer vol boeken, variërend van verhandelingen over Trump tot werken over de buitenlandse expansie van Japanse bedrijven en een Lonely Planet van Nieuw-Zeeland.

Wie is Ai Xiaoming Ai Xiaoming (1953) is een van de belangrijkste documentairemakers en activisten van China. Ze heeft tientallen films gemaakt, waaronder Taishi Village, over boeren die zich willen ontdoen van een corrupte partijbaas; The Epic of the Central Plains over dorpelingen die met aids zijn besmet via bloedtransfusie, en drie documentaires over de aardbeving in Sichuan. Ai is opgegroeid in Wuhan. In 1985 verhuisde ze naar Beijing, waar ze Chinese literatuur doceerde aan de Lerarenuniversiteit van Beijing en andere kritische intellectuelen leerde kennen. Ze publiceerde acht werken over Chinese literatuur en vertaalde het werk van buitenlandse schrijvers als Milan Kundera. In 1994 werd ze hoogleraar Chinese literatuur aan de Sun Yat-sen-universiteit in Guangzhou. Ze doceerde o.a. vrouwenstudies. Studenten voerden onder haar leiding het toneelstuk Vagina Monologen op. In 2013 demonstreerde ze met ontbloot bovenlijf tegen de verkrachting van schoolmeisjes door het hoofd van hun school en door een hoge partijambtenaar. Op haar lichaam had ze protestleuzen geschilderd omdat demonstreren met borden verboden was. Na haar emeritaat keerde ze terug naar Wuhan, waar ze woont met haar man en broer.

Haar eigen werk is vrijwel altijd een poging tot het vastleggen van persoonlijke verhalen, verzet tegen machtsmisbruik en pijnlijke herinneringen. Zo maakte Ai een paar jaar geleden de vijfdelige documentaire Jiabiangou over ‘rechtse elementen’ die eind jaren vijftig naar het platteland gestuurd werden en in een soort goelag belandden. Enkele honderden van de duizenden mensen die erheen werden gestuurd overleefden, de rest kwam om van de honger. Die was zo extreem dat de kampbewoners overgingen tot kannibalisme. Daarover vertellen ze met minutieuze precisie: over hoe de ingewanden van doden ruiken, en dat er aan sommige lijken nauwelijks meer vlees zat omdat anderen de billen er al af hadden gegeten.

Op zulke verhalen zit de overheid niet te wachten, want de partij die er toen verantwoordelijk voor was zit er nog steeds. Deze en alle andere documentaires van Ai zijn in China zelf dan ook verboden.

Ai kan al jaren het land niet meer uit: ze mag niet reizen en haar paspoort wordt niet vernieuwd. Ze schenkt een kopje rozenthee in en installeert zich in een witte fauteuil met geborduurde kussens. Over haar zwarte wollen trui draagt ze een gebloemd fleece-vest en eronder nog een paar laagjes kleding: het is koud in Wuhan. Om haar heen draait een witte Perzische kat.

Ze verbieden u expliciet om met buitenlandse journalisten te praten. Waarom doet u het toch?

„Dat ben ik verschuldigd aan Li Wenliang, de arts die stierf omdat hij zich van de overheid niet tegen corona mocht beschermen. Hij zei al heel vroeg dat de ziekte om zich heen greep, maar hij moest zwijgen en doorwerken.

„Dan is toch wel het minste dat ik me ook uitspreek over wat ik weet. Ik ga er niet dood van. Ik vind dat de verhalen van individuele corona-slachtoffers in Wuhan moeten worden verteld. Anders blijft alleen het verhaal van de overheid bewaard, de rest raakt vergeten. In het overheidsverhaal gaat het alleen maar over concepten en principes, niet over mensen van vlees en bloed.

„Ik heb zelf tijdens de lockdown niet gefilmd in Wuhan, ik maak er ook geen documentaire over. Artsen en verplegers mochten met niemand spreken, de wijken waren afgesloten. Ik had bovendien een zieke vader thuis. Die is in februari vorig jaar gestorven. Ik heb alleen een dagboek voor online geschreven. Dat is gecensureerd.

„Het spreken met buitenlandse journalisten is trouwens wel moeilijk. Als ik verhullend antwoord geef, begrijpen jullie niet wat ik precies bedoel. Maar als ik expliciet ben, kom ik hier in de problemen. Zo zou ik bijvoorbeeld kunnen vinden dat het éénpartijsysteem dé grondreden is waarom je in China niet vrijelijk kunt spreken. Maar dat kan ik niet vinden, want dat is te controversieel.

Bezoeker van een door de overheid goedgekeurde tentoonstelling over corona in Wuhan.

Foto Roman Pilipey/EPA Op de corona-tentoonstelling in Wuhan – niet heel druk bezocht – dragen veel bezoekers een speldje van de Communistische Partij.

Foto Roman Pilipey/EPA Bezoekers van de coronatentoonstelling ‘People First, Lives First’in Wuhan, China

Foto’s Roman Pilipey/EPA

„Individuele geschiedenissen moeten worden verteld en vastgelegd. Doe je dat niet, dan is voor latere generaties niet te zien wat er ooit is gebeurd. Dan is de geschiedenis leeg. Dan zijn alle echte ervaringen gewist. Dan blijven er alleen concepten over. Dan worden doden een nummer, dan zie je er geen mens meer achter.

„Vroeger, toen ik nog mocht reizen, ben ik bij jullie in Amsterdam in het huis van Anne Frank geweest. Waarom werkt dat zo sterk? Waarom staat iedereen ervoor in de rij? Omdat het gaat om een individueel geval. Dat ene meisje maakt de hele Holocaust invoelbaar. Haar verhaal kon behouden blijven omdat haar vader en een stichting het heel belangrijk vonden om het naar buiten te brengen, om haar dagboek niet verloren te laten gaan. Ik hoorde dat ook stukken die oorspronkelijk waren gecensureerd er weer in terug zijn gebracht. Daar spreekt grote zorgvuldigheid uit. De kracht van zo’n verhaal is dat het juist niet gaat om een collectief of een ideologie, maar om een mens.”

Maar als we kijken naar Wuhan, dan is dat toch vooral een succesverhaal?

„Wuhan heeft de epidemie onder controle gekregen. Ik geloof ook niet dat corona op grote schaal terugkomt in Wuhan: er is nu een veel grotere openheid over besmettingen. Maar dat was in het begin niet zo. Veel mensen hebben toen dierbaren verloren doordat de overheid loog. Voor die mensen is er nog steeds geen gerechtigheid. Er zijn geen excuses aangeboden. Ze worden weggedrukt en vergeten.

„In Berlijn is een station en als je daar uitloopt, dan zie je daar beelden van een Joodse familie die vertrekt. Dan herinner je je wat er is gebeurd. In China zie je dat soort gedenktekens heel weinig, het is niet toegestaan. In Wuhan zou er ook zo’n menselijk monument moeten komen. Anders heeft het niet bestaan, dan zit er voorgoed een gat in de geschiedenis.”

Waarom komt zo’n monument er niet? Waarom worden er zo weinig excuses gemaakt in China?

„Het roept meteen de vraag op: wie heeft er precies fouten gemaakt? Wie moet er aftreden? Wie moet er worden gestraft? Dat gebeurt in een democratie wel, maar in China niet. Dan blijkt de Partij namelijk feilbaar: dat is onwenselijk.”

U heeft een jaar in de VS gestudeerd. Heeft u niet overwogen daar te blijven?

„Natuurlijk lijkt het me heerlijk om in vrijheid te kunnen leven, alles te kunnen zeggen wat ik wil en in vrijheid van gedachten te kunnen wisselen met andere intellectuelen. Wie zou dat niet willen?

Lees ook dit NRC-artikel uit december: ‘Terug naar Wuhan: op corona volgde de onderdrukking

„Maar er zijn hier nog zoveel verhalen om vast te leggen. Kijk,” ze pakt een boek op van het tafeltje naast haar, „dit is een werk over een Chinese schilder die vijftien jaar gevangen zat. Om niets eigenlijk, om een misverstand. Ik heb hem geholpen om zijn verhaal op te schrijven, dat boek is verschenen in Taiwan. Ik vind het belangrijk dat zijn verhaal overleeft.

„Je kunt in China nog steeds iets van belang doen. Kijk naar de schrijfster Fang Fang, die een dagboek schreef over Wuhan in lockdown. Dat wordt binnen en buiten China meer geloofd dan alles wat de overheid zegt.

„Het is alleen jammer dat de openheid, richting het Westen, weg is. China’s toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie begin deze eeuw bracht investeringen naar China, maar ook nieuwe kennis en een nieuwe cultuur en mentaliteit. We waren nieuwsgierig. Had je in het buitenland gestudeerd, dan was dat een pluspunt.

„Nu, veertig jaar na de openstelling van China in 1979, zijn we buitenlanders weer als vijanden gaan afschilderen. Een enorme achteruitgang. Inmiddels moeten we ook weer gewoon gehoorzaam zijn.

„Maar: niets is voor eeuwig. Het tij zal op een gegeven moment weer keren, al gebeurt dat niet binnenkort. Dan is mijn werk er nog, dan komt het hopelijk ook in China beschikbaar.”

Hoe moeilijk is het om uw documentaires te maken?

„Het gaat steeds moeilijker. Niet omdat ik het fysiek niet kan op mijn leeftijd: ik ben gelukkig nog heel vitaal. Maar ik word tegengewerkt en mag niet overal filmen. Ik ga daar niet dwars tegenin, zoals de journaliste Zhang Zhan in Wuhan wel deed.

Chinese burgerjournalist veroordeeld voor verslaggeving uit Wuhan.

„Ik vind dat zij het recht heeft om dat te doen, en ik heb me dan ook openlijk uitgesproken tegen haar arrestatie en veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf.”

Corona-tentoonstelling „Wat ontzettend snel”, zegt een klein jongetje dat met een vriendje kijkt naar een film over de bouw van een noodziekenhuis in Wuhan. De film wordt afgespeeld in een vrijwel lege beurshal in Wuhan. Daar is een tentoonstelling ingericht over hoe corona vorig jaar uit de stad is verdreven. Ouderwetse communistische propaganda ontmoet er de modernste technologie. Het levert een gelikte en behoorlijk steriele tentoonstelling op, waar iedereen gratis naar binnen mag. Maar het is opvallend stil. De bezoekers die er wel zijn, dragen vaak een speldje dat aangeeft dat ze lid zijn van de Communistische Partij. In de eerste hal zijn vooral veel foto’s en filmpjes te zien van alles wat de Chinese president Xi Jinping persoonlijk aan crisisbestrijding heeft gedaan. In een hoekje hangt een foto van premier Li Peng: de man die Xi Jinping eerst naar voren schoof om de kastanjes uit het vuur te halen. De man die zou worden geofferd als corona te zeer uit de hand zou lopen. Het mooiste op de tentoonstelling is het diorama van een kamer op de intensive care. Daar overheen zijn hologrammen geprojecteerd van mannen in witte pakken die een patiënt redden. Het voelt als een spannende actiefilm, ook door de dramatische muziek eronder. Het leed van de bevolking wordt wel benoemd, maar speelt een bescheiden rol. Het gaat hier niet over slachtoffers maar over helden: medici, het leger, lokale en nationale leiders. En bovenal de Communistische Partij, ‘aanwezig’ met een overvloed aan rode vlaggen. Rood is ook de themakleur van de tentoonstelling. Ook arts Li Wenliang is vertegenwoordigd, met een kleine zwart-witfoto. Li waarschuwde als een van de eersten dat er een nieuwe ziekte rondwaarde in Wuhan. Hij kreeg daarvoor een spreekverbod, moest zonder bescherming doorwerken en stierf later zelf aan corona. Zijn klokkenluidersfunctie wordt niet vermeld. Wel staat er dat hij lid was van de Communistische Partij van China. Bezoekers van een door de overheid goedgekeurde tentoonstelling over corona in Wuhan.

Foto Roman Pilipey/EPA Bezoekers van een door de overheid goedgekeurde tentoonstelling over corona in Wuhan.

Foto Roman Pilipey/EPA Bezoeker van een door de overheid goedgekeurde tentoonstelling over corona in Wuhan.

Foto Roman Pilipey/EPA Bezoekers bij de coronatenstoonstelling ‘People First, Lives First’ dragen mondkapjes.

Foto Roman Pilipey/EPA Bezoekers van een door de overheid goedgekeurde tentoonstelling over corona in Wuhan.

Foto’s Roman Pilipey/EPA

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 januari 2021