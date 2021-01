De series van week 3: The Minister, Star Trek: Lower Decks en Losing Alice

The Minister

Een IJslandse serie over een premier met een bipolaire stoornis. Benedikt Ríkardsson (gespeeld door Ólafur Darri Ólafsson) is populair geworden dankzij zijn onorthodoxe aanpak, maar zijn aandoening houdt hij geheim. Kan hij dat volhouden? Ziggo Movies & Series, acht afleveringen.

Star Trek: Lower Decks

De afgelopen jaren heeft Star Trek een nieuwe impuls gekregen met de series Discovery en Picard. Er komt nu een derde titel bij. Lower Deck is een komische animatieserie over een van de minst belangrijke schepen in de ruimte. Amazon Prime, tien afleveringen.

Fate: The Winx Saga

Een coming of age-fantasyserie over vijf feeën die op een magische school leren omgaan met hun toverkrachten. Gebaseerd op de animatieserie Winx Club. Netflix, zes afleveringen.

Losing Alice

In deze erotische thrillerserie uit Israël raakt de 48-jarige filmregisseur Alice geobsedeerd door de jonge schrijver Sophie. Het verhaal wordt verteld met veel flashbacks en flashforwards. Apple TV+, acht afleveringen.