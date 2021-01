In het boek Zo’n genie ben je nu ook weer niet (Privédomein, 2020) over Harry Mulisch zijn, tussen de brieven van zijn ouders en die van ex-vriendinnen, teksten van de schrijver zelf opgenomen. Een van deze intermezzo’s heet ‘Dagboek 1958’. Mulisch woont een jaar in Amsterdam, schrijft en gaat aan het eind van de dag de stad in. Dan, op 17 maart, lees ik: „’s Avonds gesprek met Jan Arends en [Anton] Heijboer. Daarna Hein [Donner] bij Eylders, feestje de nacht door bij Frank [Lodeizen].”

Een gesprek met Jan Arends!

En op 24 maart: „’s Avonds met allen en Jan Arends naar [nachtclub] Lucky Star, Gesprek over Godfried [Bomans] die de waarheid liegt.” Arends en Mulisch. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Arends genoot op dat moment, naast zijn psychiatrisch verleden en verbaal-agressieve buien, enige bekendheid als schrijver van het verhaal ‘De stad zonder armen’ (Haagse Post, 31 december 1953) en de even meesterlijke als huiveringwekkende novelle Lente/herfst(1955).

Hoe zal dat gesprek zijn verlopen?

Jammer dat ik het dagboek van Mulisch niet eerder las, dan had ik hem voor de biografie van Arends naar de ontmoetingen kunnen vragen. Nu moeten we het met twee gedichten van Jan Arends doen. Een ervan nam ik op in Overgebleven gedichten (‘Vrijgezel op kamers’, Verzameld werk, 2003), dat begint met: „Harry Mulisch/ gaat schuil/ achter filosofen/ waar hij de jas/ nog nooit/ van gezien heeft.’ En dat eindigt met: ‘Zijn hart tikt/ in de klok/ van Américain”.

Het toeval wil dat ik onlangs in de nalatenschap van Arends nog een Mulisch-gedicht aantrof, waarop als datum ‘8-5-73’ staat vermeld: „Ik geloof/ in de heilige geest./ Ik geloof/ dat ik/ Harry Mulisch/ zelf/ moet opbellen/ om/ te vragen/ of/ hij/ mijn gedichten/ goed vindt”.

Opmerkelijk is, dat Arends dit laatste gedicht schreef zeven maanden voordat hij zelfmoord pleegde, op 21 januari 1974, door aan de achterkant van Het Nieuwe Huis aan het Roelof Hartplein in Amsterdam uit het raam van zijn kamer op de vijfde verdieping te springen. Hij viel tussen de „dunne bomen”, zoals hij zijn gedichten noemde: „Om pijn/ te schrijven/ heb je/ weinig woorden/ nodig”.