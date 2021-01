De Jonge: bij voldoende vaccins 24 uur per dag vaccineren

Bij het debat is minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) aan het woord. De GGD’s staan er klaar voor om desnoods 24 uur per dag te vaccineren, zegt de Jonge. Dat gebeurt nu niet omdat er „onvoldoende leveringen zijn om die 24 uur te vullen”. Zodra dat wel het geval is, is het de bedoeling om „zoveel mogelijk weg te kunnen prikken”. „Zo willen we de hele organisatie inrichten.”

Hayke Veldman (VVD) vraagt De Jonge of het een risico is om de tweede prik uit te stellen naar zes weken in plaats van drie weken. Veldman maakt zich zorgen over leveringsproblemen en dat een tweede prik dan pas veel later gezet kan worden. Volgens De Jonge is dat een risico maar „dat niet doen is ook een risico”, omdat dan langer gewacht moet worden met vaccineren.

Huisartsen staan er klaar voor om een half miljoen vaccinaties per week toe te dienen, zei De Jonge, en de GGD’s ook. Kunnen die aantallen omhoog? „Daar lopen de gesprekken nog over.”

De Jonge stelt ook dat er nog meer groepen getest gaan worden die geen symptomen hebben. Nu al worden bijvoorbeeld contacten getest van mensen die besmet zijn geraakt die zijn opgespoord na bron- en contactonderzoek. Tot nu toe moest iemand vijftien minuten in de buurt van iemand zijn geweest, dat wordt verkort naar tien minuten.

