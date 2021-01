Het lijkt erop dat de voorspelling over botsende beschavingen alsnog gaat uitkomen

Soms berust een boek op een briljant idee terwijl de uitwerking daarvan behoorlijk tegenvalt. Neem The Rise of the Civilizational State van Christopher Coker. Daarin stelt hij dat we de opkomst meemaken van een nieuw type staat waarin beschaving en machtsuitoefening elkaar de hand reiken. In Rusland, China, India en Iran zeggen de machthebbers oude tradities te willen verdedigen, terwijl ze de waarden van het Westen afwijzen. Het lijkt erop dat de voorspelling van Samuel Huntington uit 1996 over botsende beschavingen alsnog gaat uitkomen.

Dat is een zorgwekkende ontwikkeling en de vraag is dus of Coker haar op een overtuigende manier kan uitleggen. Het antwoord is ja en nee.

Het boek maakt in elk geval duidelijk dat culturele tradities bij verschillende grootmachten een meer voorname rol spelen dan voorheen. Dat geldt het meest voor China waar de leiding sinds enkele jaren het gedachtegoed van Confucius omarmd heeft. Er zitten twee kanten aan deze politiek. Van de ene kant hoopt men zo voor ‘sociale harmonie’ te zorgen. Van de andere kant probeert men de aantrekkingskracht van westerse ideeën zoals democratie of mensenrechten te verminderen. Geopolitiek doet China zich graag voor als een vredelievende macht die andere volkeren nooit zal onderwerpen.

Russische ziel

Rusland laat vergelijkbare tendensen zien, al kan het zich niet beroepen op een cultuur die een paar duizend jaar bestaat. In plaats daarvan gaan leiders over tot het verheerlijken van de Russische ziel of van het leed dat de bevolking in de loop der eeuwen vanuit het Westen te verduren kreeg (Napoleon, Hitler, et cetera) Ook hier wil men westerse waarden – weggezet als een uitvinding van Joden en vrijmetselaars – buiten de deur houden.

Coker bespreekt eveneens de ontwikkeling van India, maar hier is zijn analyse minder sterk. Er kwam een vorm van Hindoeïstisch fundamentalisme op, die de samenleving van alle ‘vreemde smetten’ wil zuiveren. Maar intussen blijft het subcontinent in talig, religieus en cultureel opzicht zo divers dat het ontstaan van Chinese toestanden onwaarschijnlijk is. Overigens wijst de auteur daar zelf op.

Tenslotte bespreekt hij wat er sinds de Iraanse Revolutie in de Islamitische wereld gaande is. Daar kennen we theocratische regimes waar staat en geloof elkaar inderdaad versterken. Vreemd genoeg staat Coker hier nauwelijks bij stil. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de aantrekkingskracht die Islamitische Staat uitoefende. Hoewel die militair verslagen is, blijft de droom van een eventueel kalifaat in het hart van talloze gelovigen bestaan. Ook dat kunnen we als verzet tegen westerse waarden opvatten.

Al met al is duidelijk dat de wereldorde ingrijpende veranderingen ondergaat. Vanuit zijn vakgebied Internationale Betrekkingen geeft Coker de impasse treffend weer: westerse leiders beseffen dat het Westen niet sterk genoeg meer is om haar regels te kunnen opleggen, dat Rusland niet sterk genoeg is om ze te breken en dat China op termijn sterk genoeg zal zijn om ze te veranderen.

Duidelijk is eveneens dat mogendheden bepaalde culturele waarden aangrijpen om hun internationale positie te versterken. Tenslotte is duidelijk dat leiders daar op een cynische manier mee omspringen, waarbij ze die waarden vooral ten eigen bate inzetten.

Deze diagnose maakt tegelijkertijd de zwakte van Cokers analyse uit. Hij verdiept zich nauwelijks in de vraag wat beschaving in positieve zin zou kunnen zijn en volstaat met het begrip cultuur zoals antropologen dat opvatten: de wijze waarop een gemeenschap in het leven staat en denkbeelden die daarbij een rol spelen. Dat is wel erg mager als je aandacht voor de opkomst van beschavingsstaten vraagt.

Drie mythes

Coker legt met name uit wat beschavingen niet zijn. Hij noemt drie mythes die leiders maar al te graag aanhangen. Ten eerste de idee dat elke beschaving een cognitieve en normatieve kern heeft, ten tweede dat beschavingen niet veranderen en ten derde dat ze elkaar nauwelijks beïnvloeden. Deze aannamen worden in het boek effectief weerlegd. Denk aan Japan dat zijn waarden nadrukkelijk cultiveert. In werkelijkheid ontstond die beschaving doordat ze Chinese, Boeddhistische en westerse invloeden kon verwerken. Of denk aan de geschiedenis die het Westen zelf doormaakte waarbij we zaken die twee eeuwen terug normaal waren vandaag de dag volstrekt afwijzen.

Deze nadruk op de heterogene, veranderlijke en open aard van beschavingen ondermijnt de centrale gedachte van het boek. De conclusie is dat leiders die zich opwerpen als beschermers van een beschaving simpelweg bedrog plegen. Het is slechts een middel om zich te onttrekken aan de internationale rechtsorde en de eigen machtspositie van een legitimatie te voorzien. Dat lijkt me een te simpele gedachtegang. In elk geval zouden we haar op drie punten moeten aanvullen om beter te begrijpen waar het bij een beschavingsstaat om gaat.

Laten we ten eerste beseffen dat stromingen als Confucianisme, Hindoeïsme, Christendom of Islam meer gewicht hebben dan veel westerlingen aannemen. Landen of volkeren geven hun tradities niet op als ze aan het moderne verkeer gaan deelnemen. Ze zoeken een zekere balans tussen de oude waarden die ze vanuit hun verleden meekregen en de nieuwe kansen die het moderne leven biedt.

Ten tweede kunnen traditionele waarden voor stabiliteit zorgen als de spanningen toenemen. Er zijn vrijwel geen landen die louter op innovatie inzetten. Zelfs in het Westen komen conservatieve krachten op wanneer bestuurlijke elites de modernisering te ver doordrijven. Zie het populistische verzet tegen neoliberale denkbeelden.

Ten derde tekent zich – ook bij ons – een proces van culturele homogenisering af. Ik doel op het monitoren, aansturen, normeren en disciplineren van sociaal onwenselijke gedragingen. Dat is hier een zaak van leraren, hulpverleners, agenten en andere professionals, maar op de achtergrond spreekt de staat een duchtig woordje mee. Wellicht ziet men het bevorderen van beschaafd gedrag elders in de wereld als een taak van de nationale overheid. Dat werpt een ander licht op het fenomeen van de beschavingsstaat dan we in het boek van Coker aantreffen. Wat niet wegneemt dat het op een briljant idee berust.



Christopher Coker: The Rise of the Civilizational State Polity Press, 224 blz. € 20,35 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 januari 2021