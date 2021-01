Daders mensenhandel vaak niet onder toezicht reclassering

Mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel komen na hun celstraf vaak niet onder toezicht van de reclassering. Dat concludeert Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, donderdag in zijn onderzoek naar daders. „Terwijl het belangrijk is dat deze daders intensief begeleid worden, ook om daderschap in de toekomst te voorkomen.”

Ook blijken daders in één op de drie gevallen jonger dan 23 jaar te zijn. „Ik kan niet genoeg benadrukken hoe verontrustend ik het vind dat zulke jonge mensen zich schuldig maken aan zulke ernstige misdrijven”, schrijft Bolhaar. Behalve hun leeftijd is nog te weinig bekend over de daders van mensenhandel, stelt de Nationaal Rapporteur. Naar hen moet volgens hem meer onderzoek naar worden gedaan, „want zonder daders zijn er geen slachtoffers.” Ook verbaast Bolhaar zich erover dat daders na hun celstraf niet vaak onder toezicht komen te staan van de reclassering.

Uitbuiting

Mensenhandel is een term die gebruikt wordt voor zowel gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting als criminele uitbuiting (waarbij iemand wordt gedwongen tot het begaan van criminele activiteiten). In meer dan de helft van de strafzaken werd een dader van mensenhandel ook veroordeeld voor het plegen van andere strafbare feiten, zoals witwassen, geweldsdelicten, zedendelicten, diefstal en drugs- of wapenbezit en -handel. Daders van mensenhandel zijn meestal man. Slechts één op de vijf of zes is vrouw.

In de opsporing en veroordeling van mensenhandelaars signaleert de Nationaal Rapporteur een zorgwekkende trend. Hoewel jaarlijks meer slachtoffers worden gesignaleerd door de politie (van 440 in 2015 naar 1.015 in 2019), neemt het aantal verdachten dat ze vinden af (van 230 naar 170). Uitbuitingszaken zijn vaak complex, waardoor de administratie van de cijfers wat kan achterlopen. Ook worden sinds een paar jaar meer aangiften van mensenhandel gedaan door, vaak Afrikaanse, vluchtelingen. Dit soort grensoverschrijdende zaken zijn voor de Nederlandse politie nauwelijks op te lossen. Toch verklaren deze twee gegevens „niet waarom het aantal verdachten sinds 2017 ieder jaar niet alleen in relatieve zin, maar ook in absolute zin, steeds verder daalt”, schrijft de Nationaal Rapporteur.

Wanneer een dader wel wordt opgespoord, belandt diegene in 60 procent van de gevallen voor de rechter. Ook dat aandeel is in de afgelopen jaren met zo’n 10 procentpunt afgenomen. Wanneer zo’n strafzaak wel voor de rechter komt, lijdt dat in negen van de tien keer tot een veroordeling.