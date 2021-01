CBS: oversterfte blijft aanhouden, maar loopt iets terug

Vorige week zijn naar schatting 3.850 mensen overleden. Dat zijn er ruim tweehonderd minder dan de week ervoor, maar vijfhonderd sterfgevallen meer dan verwacht in deze periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de voorlopige sterftecijfers van deze week en data uit voorgaande jaren.

Sinds de derde week van september is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Dat komt waarschijnlijk door de coronapandemie. In de tweede golf overleden tot en met vorige week in totaal meer dan 60.000 mensen. Dat zijn er 9.000 meer dan het CBS normaal verwacht in die periode.

In de tweede golf overleden tot dusver 34.000 tachtigplussers - 20 procent meer dan in deze periode werd verwacht. In deze leeftijdscategorie ligt de oversterfte het hoogst: bij tachtigjarigen is het percentage oversterfte 19 procent en bij mensen jonger dan 65 jaar overleden tot nu toe 5 procent meer mensen dan verwacht.