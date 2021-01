Bruckners ‘Achtste’: schokkend vernieuwende kathedraal van schaduw en duisternis

De Achtste symfonie van Anton Bruckner opent onrustig, met veel angst en dreiging. Dit ‘Allegro moderato’ behoort tot Bruckners meest donkere muziek en eindigt in doffe, berustende klanken, waarmee de componist naar eigen zeggen de dood wilde verbeelden. Dat geldt tenminste voor de tweede versie van de symfonie van 1890; de heroïsche koperblazers aan het slot van de eerste versie van 1887 zijn later door Bruckner geschrapt.

Daarop volgt een dwingend voortjagend ‘Scherzo’. Alleen in het wonderschone ‘Trio’ breekt een kortstondige, tedere idylle aan; eigenlijk de enige echt zorgeloze muziek in de hele symfonie. Als derde deel volgt het ‘Adagio’ van liefst dertig minuten; het hart van het werk. Wellicht valt de ingetogen muziek te beschouwen als een schildering van het oneindige, maar dat is dan wel een oneindigheid met een permanente tragische onderstroom.

Zijn meest gecompliceerde en cerebrale muziek bewaarde Bruckner voor de ‘Finale’. De beroemde conservatieve criticus Eduard Hanslick liep bij de première in de Weense Musikverein opzichtig de zaal uit voor dit deel begon – hij wist wat er zou komen, want hij had ook de generale repetitie al bijgewoond.

De ‘Finale’ is niet zozeer de heroïsche conclusie van de lange weg die Bruckner in zijn grootste symfonie heeft afgelegd; eerder een gefragmenteerde en gekwelde terugblik. De muziek is wellicht een inspiratiebron geweest voor het ongrijpbare slotdeel van Mahlers latere Zesde symfonie.

Gespleten persoonlijkheid

Bruckner schiep met zijn composities grandioze en sublieme ‘kathedralen in klank’, zo wil het cliché. Maar zijn muziek is ook obsessief, verontrustend en duister. Als componist was hij een gespleten persoonlijkheid. Aan de ene kant is er de vrome katholiek, die nauw verbonden bleef met zijn provinciale afkomst en nederig in het leven stond. Maar Bruckner was ook een radicale nieuwlichter, die zich met huid en haar verbond met muzikale revoluties van zijn tijd; de schepper van een symfonisch oeuvre dat met geen andere muziek te vergelijken valt.

Lees ook: Bruckners oer-versies klinken gewaagder en scherper dan standaardrepertoire

Die gespletenheid is tot op de dag van vandaag zichtbaar. In concerten wordt een machtige symfonie van Bruckner vaak gecombineerd met een pianoconcert van Mozart voor de pauze. Maar toonaangevende dirigenten als François-Xavier Roth en Teodor Currentzis programmeren Bruckner liever in combinatie met een avantgarde-componist, zoals György Ligeti; Roth combineerde Bruckners Derde symfonie met Ligeti’s Vioolconcert; Currentzis liet de onvoltooide Negende symfonie naadloos overgaan in Ligeti’s Lontano. Zo’n combinatie van een symfonie van Bruckner met een modernistisch werk is eigenlijk logisch en natuurlijk. Bruckner gaat zowel met Mozart als met Ligeti samen; er zijn niet veel klassieke componisten in de canon voor wie dat geldt.

Dat Bruckners muziek in zijn eigen tijd schokkend nieuw was, bleek uit de grote vijandigheid die hij opriep in het Weense muziekleven. Zulke agressieve reacties zijn misschien het best te vergelijken met de ontvangst van de atonale composities van Arnold Schönberg in Wenen na 1900. Een deel van die shock is nog steeds na te voelen; Bruckner haalt de luisteraar door de wringer.

Je hoort weleens dat gelovigen eigenlijk de gemakkelijke weg kiezen, omdat ze alle antwoorden op levensvragen al in huis denken te hebben. Zo’n gelovige was Bruckner zeker niet. Zijn diep beleefde geloof is eerder een uiting van zijn existentiële angst; evenzeer een symptoom van geestelijke nood als remedie. De Achtste symfonie is misschien een kathedraal in klank, maar net in als de meeste kathedralen overheersen schaduw en duisternis. Slechts hier en daar breekt er een streep zonlicht door.

