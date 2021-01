Benali trekt zich terug voor lezing bij Dodenherdenking

Schrijver Abdelkader Benali heeft zich teruggetrokken als spreker tijdens de Dodenherdenking in de Nieuwe Kerk op 4 mei aanstaande. Dat heeft de auteur donderdag bekendgemaakt, na enkele dagen van ophef over zijn uitspraken uit het verleden. Het gaat om uitlatingen die Benali vijftien jaar geleden deed over Joden in Amsterdam Zuid-Oost. Benali was destijds in Beiroet te gast op een borrel waar ook Nederlandse journalisten waren, onder wie Harald Doornbos die daar enkele jaren later over schreef.

In de krant Het Parool reageerde Benali op de hernieuwde ophef over deze uitlatingen: „Die uitspraken heb ik gedaan. Maar je moet het in de sfeer zien waarin we zaten. Er was oorlog, er waren bombardementen en we lagen op de grond, ik dronk een wijntje. We bliezen stoom af tijdens die borrel. Ik zei het in een dronken bui. Het was zwarte humor, ironie en meligheid, achteraf gezien misplaatst.” In het bewuste gesprek stelde Benali onder meer: „Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel. Heel irritant allemaal. Zoveel Joden, dat voelt gewoon gek aan.”

Op Twitter schrijft Benali dat hij de afgelopen dagen contact had met het Comité en „vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschappen”. Onder meer het Cidi, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, ontving boze reacties over de keuze voor Benali. Uit zijn contact met de organisaties heeft de auteur nu geconcludeerd dat het beter is als hij zich terugtrekt. Hij betreurt de uitspraken en vindt dat de discussie over zijn uitlatingen mensen niet mag hinderen tijdens de herdenking. „Er mag op dat podium geen seconde twijfel zijn”, stelt hij. De lezing die hij had willen voordragen wordt volgens de schrijver wel gepubliceerd.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte de keus voor Benali (1975) afgelopen maandag bekend. Donderdagmiddag laat de organisatie weten dat voor de auteur was gekozen omdat hij bij andere gelegenheden had gesproken over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en zich „daarbij altijd zeer begaan getoond” had met de oorlogsslachtoffers. De organisatie schrijft dat het Benali’s keuze om zich terug te trekken „begrijpt en respecteert”.