Belgische drankrijders krijgen sleutelhanger met naam doodgereden kind

Belgische chauffeurs die bij een alcoholcontrole betrapt worden op rijden onder invloed krijgen vanaf vrijdag een sleutelhanger met daarop de naam van een in het verkeer overleden kind. Het gaat om een actie van het Belgische verkeersinstituut Vias in samenwerking met de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen.

Het initiatief is een variatie op de gele sleutelhangers van de anti-drankrijders-campagne Bob, die sinds 1995 in Belgie loopt en vanaf 2001 in Nederland. Er zijn acht verschillende namen van verkeersslachtoffertjes die op de sleutelhangers staan: Axelle, Corwin, Laetitia, Nathan, Olivier, Philippe, Romina en Timmy. De sleutelhanger is in te ruilen voor een gratis online cursus bij Vias over de gevolgen van alcohol op het rijgedrag.

Volgens Vias is een op de vijf verkeersongevallen in België te wijten aan alcohol. In 2019 waren er in het land 4.106 ongelukken waarbij een bestuurder onder invloed was, met gemiddeld 1,7 promille alcohol in het bloed. Bij een promillage van 0,5 mag je - zowel in Nederland als in België - niet meer autorijden. Dat is ongeveer twee glazen alcohol. In Nederland geldt voor bestuurders die korter dan vijf jaar hun rijbewijs hebben dat ze maximaal een promillage van 0,2 mogen hebben.

