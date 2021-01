Bekijk hier de inhuldiging van de nieuwe Dichter des Vaderlands

Lieke Marsman is de nieuwe Dichter des Vaderlands. De komende twee jaar zal zij gedichten schrijven bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie. Deze donderdagavond neemt de 30-jarige Marsman, als achtste en jongste drager van de titel, het stokje over van Tsead Bruinja. Bekijk in de livestream hieronder hoe Marsman wordt ingehuldigd.

Deze livestream is op donderdag 21 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur te zien.



