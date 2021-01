Ziekenhuisbazen zijn bang voor Britse variant, maar is een avondklok wel zinvol?

Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, waarschuwde dinsdag op sociaal netwerk Linkedin dat de overheid meer naar de ‘impact’ van de coronamaatregelen moet kijken op „andere sectoren – zoals jongeren, het onderwijs, ouderen en eenzaamheid, ondernemers en de cultuursector”. Aanleiding voor zijn opmerking was invoering van de avondklok die nodig zou zijn om het „oprukken van de Britse virus-variant” het hoofd te bieden.

„Maar”, zo schreef Van den Bosch, „wat is daarvan precies bekend? Recente data uit het Verenigd Koninkrijk tonen nu een dalende trend.” In een eerder bericht wees hij er ook op dat de ziekenhuisopnames in Nederland al een tijdje stabiel zijn.

Alle coronamaatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het coronavirus zich zo hard verspreidt, dat er te veel mensen tegelijk ziek worden en ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen, de vraag van patiënten niet meer aankunnen. Dat ze overspoeld raken, zoals in februari vorig jaar in Italië gebeurde. En onlangs even leek te gebeuren in Londen. Daar is de ‘Engelse virus-variant’ al onder de mensen en die verspreidt zich 30 procent sneller dan de oorspronkelijke variant van het virus.

Kuipers is vóór

Relevant dus, wat ziekenhuisdirecteuren vinden van de avondklok – de nieuwste maatregel die door sommigen ingrijpend wordt gevonden. Ernst Kuipers, voorzitter van de LCPS, die patiënten over het land spreidt, en van het ErasmusMC, vindt de avondklok nodig, zei hij dinsdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. „Als je er iets aan wilt doen dan moet dat nu. Je moet als het ware al remmen voor de bocht die je in de verte ziet aankomen.” Mark Kramer, bestuurslid van het AmsterdamUMC, is het ermee eens: „In maart en september is er in mijn ogen steeds twee à drie weken te laat de beslissing genomen om maatregelen aan te scherpen.” Toen stegen de besmettingen snel.

Diederik Gommers, voorzitter van de intensivisten, zei juist in de talkshow van Jinek dinsdagavond dat hij de avondklok alleen een goed idee vindt, als er bewijs is dat het effectiever is dan de huidige maatregelen. „Ik vind dat we over zo’n rigoreuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken.” Woensdag nuanceerde hij die uitspraak nadat er ophef over was ontstaan.

Daling in VK

In het Verenigd Koninkrijk dalen de besmettingsaantallen alweer, sinds de strenge lockdown daar werd ingevoerd enkele dagen voor de Kerst. Ook in Nederland dalen de besmettingen en de ziekenhuisopnames de afgelopen paar weken. Tussen 5 en 20 januari daalde het aantal ziekenhuisopnames, met schommelingen, van 320 op één dag tot 212 op één dag, woensdag.

De angst dát de Britse variant, die zich harder verspreidt dan de oorspronkelijke variant, de Nederlandse zorg de komende maanden kan lamleggen, leeft onder ziekenhuisbestuurders wel degelijk. Maar ze nuanceren ook. David Jongen, bestuursvoorzitter van het Limburgse Zuyderland Ziekenhuis zegt: „Ik ken de onderbouwing van het OMT voor een avondklok niet. Als die helpt en dat is onderbouwd, dan moet je het invoeren. Als dat (effectiviteit, red.) discutabel is, moet je hem niet invoeren.”

Peter van der Meer, van het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis is niet vóór of tegen aan avondklok: „Ik denk dat het goed is om rekening te houden met het ergste, althans daar bereiden we ons als ziekenhuis op voor. Want de Britse variant kan komen en dan kan het zo zijn dat we achteraf zeggen: hádden we maar een avondklok gehad. Maar je merkt dat de rationele discussie plaats maakt voor een emotionele. Ik weet oprecht niet of een avondklok nut heeft en ik denk dat niemand dat goed weet. Vergelijkingen met andere landen gaan altijd mank: andere cultuur, andere voorgeschiedenis, andere maatregelen die al genomen waren. Ik heb geleerd dat als de emotionele discussie de overhand krijgt, je rationeel nog zo veel kunt beweren maar je het rationeel dus verliest. Daar zitten we nu midden in.”