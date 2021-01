Soms voel je je als klant héél klein worden in het contact met een groot bedrijf. Mij overkwam het met Ziggo, de grootste kabeloperator van Nederland, leverancier van kabeltelevisie, internet en telefonie aan miljoenen klanten.

Enkele jaren hadden Ziggo en ik een goed huwelijk. Er viel weleens een hard woord, maar in welk huwelijk gebeurt dat niet, behalve in het uwe? Als vast kabeltelevisieklantje bestelde ik via Ziggo regelmatig voor 7,95 euro een dagpas voor een wedstrijd in de Eredivisie. Dat lukte altijd moeiteloos. Je tikte via het beeldscherm de gewenste wedstrijd aan, vulde een standaardcode in en bevestigde de betalingsopdracht.

Zo wilde ik onlangs Ajax–PSV zien. Een uurtje tevoren verrichtte ik de vereiste handelingen, maar opeens accepteerde Ziggo mijn betalingsopdracht niet meer. Elke keer als ik op ‘Ja’ had gedrukt, kreeg ik de onverbiddelijke melding dat de betaling mislukt was.

Wil je een voetballiefhebber overstuur maken, dan moet je hem in het zicht van de haven zijn favoriete wedstrijd onthouden. Ik heb een kwartiertje op die Ja-knop zitten rammen, als een drugsverslaafde die tevergeefs het nummer van zijn dealer intoetst. In gedachten zag ik de spelers al het veld opkomen, maar de enige die opkwam was mijn vrouw die voorzichtig de afstandsbediening uit mijn hand nam en zei: „Je kunt de wedstrijd altijd nog op de radio volgen, net als vroeger”.

De volgende dag belde ik, nog steeds geschokt, Ziggo. Wacht even – Ziggo bellen? Dat gaat zomaar niet. Weliswaar roept een lieve damesstem allerhartelijkst: „Welkom bij Ziggo!”, maar vervolgens word je een telefonisch doolhof binnengeleid waaruit het moeilijk ontsnappen is. Eerst krijg je het dringende advies níet te bellen, omdat Ziggo een van die grote bedrijven is waar ze het altijd zó razend druk hebben dat de wachttijd doorgaans „meer dan een kwartier” is.

Omdat mijn adrenalineniveau nog steeds aan de hoge kant was, zette ik door. Eindelijk kwam er een vrouw aan de telefoon die zei: „Er waren gisteren veel storingen, vandaag trouwens ook, maar het komt binnenkort weer goed, meneer”. Ze sprak met zoveel laconieke overtuiging dat ik haar meteen geloofde, maar toen ik enkele dagen later de proef op de som nam, zei het tv-scherm opnieuw tegen mij: „Donder op, jij, met je dagpasje”.

In het telefonische doolhof van Ziggo wachtte daarna een andere jonge vrouw. Ook zij kon mij „helaas” niet helpen. „Dit is pas mijn tweede dag, hier. Misschien kunt u beter terugbellen als mijn andere collega het heeft overgenomen. Maar ik zal het eerst via de chat vragen aan mijn collega’s.” Na tien minuten geruis van de eeuwigheid: „Mijn collega’s komen er ook niet uit. Zij zeggen dat u beter een pakket kunt nemen voor vier maanden met korting”. „Maar hoe krijg ik dat pakket op de tv?”, vroeg ik. „Dat weet ik niet”, zei ze eerlijk.

Ik heb toch maar zelf via internet zo’n pakket besteld. Binnen enkele uren zou ik een bevestiging krijgen, maar die bleef ook de volgende dagen uit. Zo miste ik ook Ajax-Feyenoord. Ik kreeg nu een Ziggo-mán aan de telefoon. Er waren te veel bestellingen geweest, legde hij uit, sommige konden niet verwerkt worden. Hij zou het alsnog in orde maken. En hij hield woord!

Zou deze bekwame man niet ceo van Ziggo kunnen worden?