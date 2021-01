Wat zou Sophia Loren doen?

Ik lees de nieuwe roman van Marilynne Robinson. Hij heet Jack, gaat over een vermeende lanterfanter en ik heb ’m nog lang niet uit. Ik zit middenin een magnifiek verhaal met zinnen als: „Als je je afvraagt of iets betekenis heeft, is het enige antwoord ja.” Zo schrijft zij, en ik stuiter. Lezen heet dezer dagen ‘escapisme’, het zou vooral een vlucht zijn uit de horror van de pandemie en de verveling van de lockdown. Nou nee. Ik noem het essentieel genot. (En ja, ik steun ‘mijn’ locale boekhandel, niet uit vriendelijkheid maar uit eigenbelang.)

Robinsons gedachte dat ‘betekenis’ er is zodra je je afvraagt of die er is, gaat ook op voor de films en series die ik streamend opzuig. Voor die goeie ouwe Beck en zijn moordzaken. Voor de dolgedraaide romantiek in Bridgerton. VoorPretend It’s a City, zeven afleveringen met ‘writer, humorist and raconteur’ Fran Lebowitz en haar chronisch slechtgehumeurde zelf. Daar zie ik regisseur Martin Scorsese schateren. Wijdmonds. Wat Fran ook zegt, hij blijft erin. Kalm maar, Marty, ik vind haar ook grappig. Maar door jouw serie vraag ik me vooral af hoe het is als iedereen van je verwacht dat je steeds leuk en grimmig bent. Eenzaam, vrees ik. Maar dat laat deze serie liggen.

Marilynne Robinson laat Joyce Roodnat stuiteren met zinnen als: „Als je je afvraagt of iets betekenis heeft, is het enige antwoord ja.” Foto Frank Ruiter

Zou Scorsese Nancy Kulik kennen? Die is flamboyant noch beroemd, voor je het weet noem je haar per ongeluk ‘een eenvoudige vrouw’. Wat ze niet is, ze is bijzonder, iedereen is bijzonder als je even verder kijkt. Over Nancy Kulik gaat What Would Sophia Loren Do?, een kort filmportret (op Netflix) van de oudere Amerikaanse. Haar Italiaanse immigrantenouders stilden hun heimwee met Italiaanse films. Net als de ouders van Martin Scorsese, trouwens. Hij keek mee als kleine jongen, zij als klein meisje. Hij werd een filmmaker en maakte over die films de geweldige serie My Voyage to Italy. Zij werd een cinefiel en vroeg zich bij moeilijkheden af: wat zou Sophia Loren doen? Dat is niet gek of kinderachtig. Het helpt.

En wij zien hoe twee als zon en maan verschillende vrouwenlevens elkaars pendant kunnen zijn. Nancy is trots op haar volwassen kinderen, Loren zien we spinnen als haar zoon zegt: „Goed zo, mamma.” Sophia koos voor haar huwelijk en niet voor Cary Grant, met pijn in het hart, je ziet het in haar ogen. Nancy overkwam iets vergelijkbaars. Niet met Cary Grant, maar het hakte er niet minder in.

De film besluit met een ontmoeting van Nancy Kulik met de filmster. Ik vrees beleefde poppenkast. Maar het komt goed doordat Sophia Loren weet hoe Sophia Loren zoiets zou aanpakken. En Nancy Kulik weet het ook. Hartelijkheid over en weer, iedereen is op zijn gemak. En ik denk aan Marilynne Robinson die schrijft over Jacks houvast: „…we [kunnen] nog steeds door één deur, ik en mezelf.”