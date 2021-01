#120 Wat er zoal leeft in onze poep

Poep, we spoelen het snel door en op straat lopen we er met een grote boog omheen. Maar wie beter kijkt, vindt in elke drol of keutel duizenden kleine beestjes, bacteriën, schimmels en virussen. Wat leeft er allemaal in onze ontlasting en wat zegt dat over de gezondheid van onszelf en de natuur? Gemma Venhuizen neemt ons mee op poepsafari. En Nienke Beintema vertelt ons alles over poeptransplanties bij mensen.

Presentatie: Lucas Brouwers

Gast: Nienke Beintema en Gemma Venhuizen

Productie: Nina van Hattum

Montage: Mirjam van Zuidam