Wanhopige auto-industrie vraagt overheden om hulp

De Duitse auto-industrie heeft de regering van Bondskanselier Angela Merkel gevraagd om bij te springen in de zoektocht van de sector naar voldoende chips. Dat blijkt uit een statement dat branchevereniging VDA dinsdag publiceerde.

Het verzoek is de nieuwste ontwikkeling in een steeds verder escalerende crisis die automakers wereldwijd de afgelopen dagen dwingt om de productie terug te schroeven. Doordat de vraag naar auto’s eind 2020 onverwachts groeide, met name in China, heeft de industrie op korte termijn veel chips nodig. Dat is lastig, aangezien het opvoeren van de productie bij chipfabrikanten doorgaans een paar maanden duurt.

Bovendien horen automakers, in tegenstelling tot producenten van elektronica zoals Apple en Playstation, niet tot de prioriteitsklanten van chipfabrikanten, zeiden ingewijden in de sector woensdag tegen de Financial Times: autofabrikanten bestellen doorgaans in kleinere hoeveelheden, en haken vanwege de lage marges eerder af als de prijs voor capaciteit stijgt. De hoop van de autosector is dat de Duitse regering met diplomatie toch openingen kan forceren.

Grote problemen

De tekorten, waarvan analisten verwachten dat ze mogelijk nog maanden zullen duren, hebben de afgelopen dagen wereldwijd geleid tot grote problemen bij de productie van auto’s. Zo heeft Volkswagen, met 660.000 werknemers de grootste autobouwer ter wereld, al tienduizenden personeelsleden met arbeidstijdverkortingsmaatregelen naar huis moeten sturen op een aantal dagen in januari. Ford heeft een Duitse fabriek gesloten, Daimler (moederbedrijf van Mercedes) schroeft de productie ook terug, evenals Honda in het Verenigd Koninkrijk.

Het Duitse verzoek komt nadat de Amerikaanse autobranchevereniging de nieuwe Amerikaanse regering van Joe Biden al om hulp heeft gevraagd bij hetzelfde probleem. Ook in Japan zouden gesprekken gaande zijn tussen de sector en de regering.