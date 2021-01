Voor de rechter om een lockdownfeestje

‘Ik geef u nog één kans.” De politierechter kijkt streng over haar bril naar de twee jongemannen die voor haar staan. „Ik geloof u niet. Als u mij met een dom verhaal in slaap probeert te wiegen, dat gaat niet lukken. Ik wil weten hoe die twintig mensen daar binnen zijn geraakt.”

De twee zijn even daarvoor, acht minuten nadat hun zaak had moeten beginnen, de zaal van de rechtbank in Antwerpen binnengelopen. Hun dikke jacks hebben ze niet uitgetrokken voor ze onwennig voor de rechter gaan staan. „Ja mevrouw. Het is echt zo gebeurd”, mompelt een van de twee vanachter zijn mondmasker.

De officier van justitie heeft het feitenrelaas net voorgelezen. Rond half vijf tijdens Oudjaarsnacht is de politie naar een huis gegaan vanwege geluidsoverlast. Binnen bleken twintig personen aanwezig, van wie zeventien minderjarig. Lege flessen alcohol, lachgas, een vieze geur en een plakkende vloer: „Het was wel duidelijk dat het hier niet zomaar om een lockdownfeestje ging, maar echt om een feest”, aldus de aanklager. Met als hoofdverantwoordelijke: de jongen die er woont.

De jongen zelf denkt er heel anders over. Hij was aan het slapen, zegt hij, lag al voor twaalf uur in bed. „Ik werd wakker door de politie en toen stonden ineens al die mensen daar”, verdedigt hij zichzelf. „U bent zeker een vaste slaper?”, vraagt de rechter op cynische toon.

Net als in de rest van het land geldt in Antwerpen een avondklok, een samenscholingsverbod en een verbod op meer dan één gast thuis. Maar de provincie Antwerpen gaat sinds de tweede lockdown nog een stap verder om lockdownfeestjes tegen te gaan: wie betrapt wordt, als vermoedelijke organisator óf als gewone aanwezige, krijgt niet langer zomaar een boete. Hij of zij wordt meteen doorgestuurd naar de rechter.

Het is een uitzonderlijk strenge aanpak van de feestjes in vergelijking tot de andere Belgische provincies, en in vergelijking tot omringende landen. „We merkten dat een aantal mensen zich niets aantrok van de bestaande regels”, legt woordvoerder van het parket Antwerpen Kristof Aerts het strenge ingrijpen uit. Ook is het een „signaal dat overtreders aangepakt worden voor de grote meerderheid die de coronaregels wel volgt”.

Dat werkt, zegt hij: er worden steeds minder feestjes ontdekt. De definitie van ‘feestje’: elke samenkomst van meer dan het toegestane aantal mensen, voornamelijk ’s avonds of ’s nachts, waarbij alcohol of andere roesmiddelen gebruikt worden.

Familiemensen

Dertig verdachten in totaal moeten deze woensdag voor de politierechter verschijnen. Allemaal werden ze betrapt op een lockdownfeestje tijdens Oudjaarsnacht. Bijna allemaal verdedigen ze zichzelf zonder advocaat. Bijna allemaal zijn ze jong.

Een jongen die nauwelijks meerderjarig moet zijn belandde op een huisfeestje. Verklaring: hij miste de laatste bus. Een familie, bestaande uit vijf gezinnen, vierde een feest met zo’n dertien kinderen. Verklaring: door hun cultuur hechten ze veel aan familie. Twee Nederlanders die speciaal de grens overtrokken, laten verstek gaan. In een schriftelijke verklaring geven ze aan dat ze de coronamaatregelen in strijd met mensenrechten vinden.

Twee meisjes huurden een Airbnb met vier anderen. Verklaring: ze konden niet meer op tijd weg voor de avondklok. Ze vergeten er bij te zeggen dat ze daarna naar nóg een feestje trokken, waar ze opnieuw betrapt werden, benadrukt de officier van justitie.

Eén jonge vrouw valt emotioneel uit. Ze woont in een opvanghuis en heeft nauwelijks contact met haar familie. „Ik heb weinig mensen om me heen, het was gewoon een moment van zwakte, uit emotie, ik wilde graag bij mensen zijn.” De rechter lijkt er wel een beetje begrip voor te hebben. „Ik vind het erg voor u. Maar het is altijd verstandiger om de regels na te leven, dan heb je achteraf ook geen problemen.”

Het Antwerpse Openbaar Ministerie is minder meelevend. „Asociaal en egoïstisch”, herhaalt de aanklager bij elke zaak. „Een minderheid zorgt ervoor dat we het virus niet onder controle krijgen. Elke dag sterven mensen in ziekenhuizen terwijl jullie rustig zitten te feesten.”

Voor de meeste organisatoren verzoekt hij om twee maanden gevangenisstraf en een geldboete van 1.200 euro, voor de meeste aanwezigen een gevangenisstraf van een maand en een boete van 1.000 euro. Voor eerdere lockdownfeestjes werden al gevangenisstraffen tot twee maanden uitgesproken.

De uitspraak tegen de beklaagden van de Oudjaarsfeesten volgt op 24 februari.