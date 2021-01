Visser: marinierskazerne Nieuw-Milligen in 2028 gereed

De veelbesproken verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar het Gelderse Nieuw-Milligen zal in 2028 plaatsvinden. Pas dan is de kazerne gereed, meldt demissionair staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) woensdag. Hoeveel geld er met de ontwikkeling van de nieuwe kazerne is gemoeid, is niet bekendgemaakt. De kazerne moet plaats bieden aan 2.130 mensen.

De komende jaren moet er een hoop gebeuren. De verouderde gebouwen die er al staan worden vervangen door nieuwbouw, er worden legeringskamers en verschillende kantoorplekken gecreëerd. Ook worden er „eet- en ontspanningsfaciliteiten” en een geneeskundig centrum gebouwd, net als leslokalen en „voorzieningen voor binnen- en buitensport”. Verder moeten er opslagruimtes komen voor zaken als munitie en wapens en een parkeerruimte voor militaire voertuigen. Operationele trainingen zullen worden gedaan op bestaande schietbanen en oefenterreinen elders in Nederland en het buitenland.

Visser schrijft in haar brief dat naast de zogenoemde operationele marinierseenheden ook de Maritime Special Operations Forces (MARSOF) ondergebracht zullen worden in de nieuwe kazerne. Deze special forces zitten momenteel op twee locaties: in Doorn en in Den Helder. De eenheden moeten verhuisd worden „vanwege afstoting of omdat een deel van hun huidige onderkomen tijdelijk is”. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat Nieuw-Milligen de beste locatie is, onder meer omdat „MARSOF en de operationele marinierseenheden sterk met elkaar verweven zijn”.

De verhuizing van de marinierskazerne was jarenlang onderwerp van gesprek omdat de kazerne aanvankelijk gevestigd zou worden in Vlissingen. Hier kwamen veel mariniers tegen in opstand, onder meer omdat er in Zeeland te weinig werkgelegenheid zou zijn voor hun partners. Uiteindelijk wijzigde het ministerie van Defensie de plannen en werd Nieuw-Milligen aangewezen als de nieuwe locatie.