Vanuit het niets op één: wie is de 17-jarige Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo heeft net haar rijbewijs gehaald, en vliegt daarmee harder en sneller dan wie ook verwachtte de hitlijsten in. Haar eerste single ‘Drivers License’ is schijnbaar uit het niets binnengekomen op nummer één in de Billboard Hot 100. Het was al het meest gestreamde liedje op één dag, vervolgens brak het ook het weekrecord. Het kwam op één in Apple Music in 48 landen. Op één op Youtube in 31 landen. Op één in de Spotify Global top 50. En ook in Nederland kwam het op één binnen.

Rodrigo is het gesprek van de dag in de muziekindustrie. Wie is ze? Waarom breekt dit liedje al die records? Het succes van ‘Drivers License’ in vier punten.

1. Wie?

Olivia Isabel Rodrigo, geboren in 2003 in Zuid-Californië, begon met acteren op haar twaalfde, in de film An American Girl: Grace Stirs Up Success. Datzelfde jaar kreeg ze de hoofdrol in Disney Channel-serie Bizaardvark, en in 2019 in Disney’s tongbreker High School Musical: The Musical: The Series. Daarvoor schreef ze ‘All I Want’ en ‘Just for a Moment’, samen met medespeler Joshua Bassett (waarover later meer). Op 8 januari bracht ze debuutsingle ‘Drivers License’ uit.

2. Het liedje

Ze haalde vorige week haar rijbewijs, zingt ze in ‘Drivers License’, dat ze schreef met producer Dan Nigro, die eerder met Lewis Capaldi en Carly Rae Jepsen werkte. Maar haar eerste ritje bracht ze huilend door, want haar vriendje met wie ze dat wilde vieren is bij een ander. Au. Het is een sterk, modern popliedje. Een beetje donker maar ook ritmisch en warm en met een aansprekende tekst, diepgevoeld en helder gezongen. Een beetje van Lorde, een beetje Phoebe Bridgers en veel van Rodrigo’s heldin Taylor Swift. Subtiel bouwt het op naar een melodramatisch hoogtepunt: Rodrigo die uithaalt: „God, I’m so blue, know we’re through / But I still fuckin’ love you, babe.”

3. Roddels

Rodrigo’s succes is deels te verklaren door het geroddel eromheen: Rodrigo en Joshua Bassett hadden niet alleen in High School Musical een relatie, maar ook in het echt. Schijnt. Tot Bassett, 20, gezien werd met mede-Disney-ster Sabrina Carpenter, die aan het profiel voldoet uit Rodrigo’s song: blond, paar jaar ouder, alles waar je niet op zit te wachten in de buurt van je vriendje. Bovendien bracht Bassett een week later ‘Lie Lie Lie’ uit, raad maar waarover dat gaat. Toeval? Tiktokkers breken er hun hoofdjes over, onderwijl de luistercijfers opstuwend.

4. Hoe bijzonder is dit succes?

Het traject dat Rodrigo volgt is op zich classic Disney: van kindster tot tienerrolmodel, naar muziek voor een wat ouder publiek. Miley Cyrus, Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, allemaal volgden ze dat pad. Maar nooit zo snel.

Ook heeft Rodrigo niet de rabiate schare fans die doorgaans verantwoordelijk zijn voor het helemaal de schompes streamen van een nieuwe single, zoals Taylor Swift en Ariana Grande die hebben. Rodrigo’s fanbasis zit wat verstopt (voor iedereen ouder dan 20) op TikTok en half in de wereld van Disney. Swift zelf hielp ook, met haar moederlijke omarming op Instagram: „I say that’s my baby and I’m really proud.”

Dat dit genoeg zou zijn had niemand verwacht. „Wij hadden geen idee hoe groot dit zou worden. Zoiets heb ik nog nooit gezien”, zei bijvoorbeeld Jeremy Erlich van Spotify tegen de New York Times. „Normaal gesproken duurt zoiets drie tot zes maanden – dit gebeurde allemaal in anderhalve dag.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 januari 2021