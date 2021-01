Toch gratie voor moordenaar café ’t Koetsiertje

Cevdet Y, de man die in 1983 zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje in Delft, wordt toch gratie verleend. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) schrijft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het gratieverzoek niet langer kan weigeren. Volgens Dekker zijn er geen juridische middelen meer om gratieverlening tegen te gaan. De koning heeft het verzoek inmiddels ondertekend.

Cevdet Y. kreeg in 1983 ruzie met een andere caféganger, waarna hij zes mensen doodde in ’t Koetsiertje. Volgens Y. zou hij racistisch zijn bejegend door de cafébezoeker. Y. werd schuldig bevonden aan moord en vijf keer doodslag en in 1984 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij woont sinds 2014 onder toezicht buiten een tbs-kliniek, als onderdeel van een reïntegratieproject.

Onmenselijkheid

De rechter oordeelde dinsdag opnieuw dat er onvoldoende argumenten zijn om Yilmaz geen gratie te verlenen. Minister Dekker had het verzoek over de jaren meerdere keren afgewezen, waarop de rechter keer op keer stelde dat de Nederlandse staat het verzoek opnieuw in behandeling moest nemen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarschuwde in 2013 Nederland nog over de onmenselijkheid van levenslange celstraffen.

In een korte verklaring zegt minister Dekker dat „het verlenen van gratie grote impact heeft op de slachtoffers, nabestaanden en samenleving”. Hij zegt het gevoel van onrechtvaardigheid te delen. „Maar wij leven ook in een rechtsstaat. In een rechtsstaat waarin we ons moeten houden aan rechterlijke uitspraken, dat betekent dat ik niets anders kan doen dan uitvoering geven aan deze uitspraak”, aldus de minister.