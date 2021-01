Talkshows vrijgesteld van avondklok

Mocht de avondklok er komen, dan kunnen de voor- en tegenstanders op de late avond daarover nog wèl debatteren in de talkshows Jinek en Op1. Die zijn in het plan van het kabinet uitgezonderd van de spertijd. Ook de nieuwsbulletins en Nieuwsuur kunnen live blijven uitzenden. Gasten van „een live avondprogramma” staat in de lijst mensen die in spertijd met een „eigen verklaring” de straat op mogen. Ze moeten bij controle van de politie een uitnodiging van de betrokken omroep laten zien.

Dat meldde premier Rutte woensdag tijdens de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen. Rutte noemde als reden dat deskundigen als intensivist Diederik Gommers wel op televisie moeten blijven verschijnen om de coronacrisis en de overheidsmaatregelen toe te lichten: „Al die actualiteitenprogramma’s en journaals zijn ontzettend belangrijk voor de overdracht van informatie. Mensen zijn bezig met wat er gebeurt. Wat zijn de maatregelen en welke discussies worden er gevoerd? Dat is ontzettend waardevol.” Rutte maande wel tot terughoudendheid: „Je kunt ook inbellen of je ’s middags laten filmen. Je hoeft niet per se aan tafel te zitten. Maar als het moet, en ze wat langer met je willen doorpraten, dan vind ik dat dat verstandig is.”

Maatschappelijk debat

Bert Huisjes, directeur van WNL, de omroep die talkshow Op 1 verzorgt, zegt: „In een tijd die voor iedereen heel spannend is, heb je behoefte aan maatschappelijk debat. ’s Avonds kijken niet voor niets twee miljoen mensen naar de talkshows.” Huisjes heeft er overigens alle begrip voor als burgers hier hun wenkbrauwen bij optrekken: „De mensen zullen denken: ‘Ik mag niet eens de buurvrouw ontvangen, en op tv zitten de politici gewoon bij elkaar aan tafel.”

Mocht de avondklok doorgaan, dan zal Op1 overgaan op een aangepast, sober programma: „Als de ene gast aanschuift, moet de andere gast meteen de studio verlaten. Er is dus ook geen nazit. Ik kan me voorstellen dat de gasten, zeker politici, zelf ook maatschappelijke druk gaan ervaren. Die krijgen daar ook vragen over.”

Waarom moet het live? Waarom niet de talkshows ’s middags of in de vooravond opnemen? „Dat vroegen de ambtenaren ook aan ons. Wij zeiden: actualiteit ontwikkelt zich in hoog tempo, dus daar moet je live bij zijn. Dat de talkshows live zijn, draagt bij aan de geloofwaardigheid: je hebt als kijker de garantie dat dit het laatste nieuws is, en dat er niet in geknipt is.”

De NPO-leiding meldt dat het in overleg met het ministerie heeft benadrukt dat „vrijheid van informatievoorziening aan 17 miljoen Nederlanders” niet mag lijden onder de avondklok. De woordvoerder: „Dat betekent dus ook dat de live verslaggeving en live duiding altijd moet plaatsvinden, ook tussen half negen ’s avonds en half vijf ’s ochtends. En dus ook aan onze talkshowtafels en in onze radiostudio’s.”