Steven en Fabio propageerden geweld voor een ‘witte etnostaat’, en staan nu voor de rechter

Er wordt al jaren voor gewaarschuwd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een rechts-extremistische aanslag in Nederland door personen die online zijn geradicaliseerd. Deze donderdag staan twee jongemannen voor de rechter die al een aardig eind op weg leken te zijn. Fabio I. en Steven V. waren lid van The Base, een internationale rechts-extremistische beweging die streefde naar de vestiging van ‘witte etnostaten’.

De 19-jarige Fabio uit Zwijndrecht en de 20-jarige Steven uit Amsterdam wordt onder meer ‘rechts-extremistische opruiing’ ten laste gelegd. Volgens het Openbaar Ministerie riep Steven andere extremisten via de berichtendienst Telegram op samen „complete families thuis” en „overheidsbeambten” te vermoorden. Hij gebruikte de schuilnaam ‘The Mad Dutchman’. In reactie op de vraag „wie?” postte Steven begin vorig jaar een foto van premier Rutte en schreef erbij de routes te kennen die Rutte naar het Binnenhof fietst. Ook postte Steven een fragment van de moord op een zwarte man uit de film American History X met daarbij de tekst ‘kill a nigga tonight’.

Fabio riep onder de naam ‘Feuerjugend’ op tot het vermoorden van „alle niet-witte” mensen en het „uitroeien van hun ras”. Bij zijn aanhouding werden in zijn ouderlijk huis in Zwijndrecht onder meer een hakenkruisvlag en verboden messen gevonden.

Fabio was naast The Base ook lid van Feuerkrieg Division. In maart vorig jaar bleek dat in deze internationale rechts-extremistische beweging meerdere Nederlanders actief waren. Ene ‘Feldmeijer’ - het pseudoniem verwijst naar de vroegere voorman van de Nederlandse SS – wierp zich op als een van de leiders. Hij plaatste online een foto van zichzelf waarop hij een Hitlergroet uitbracht. ‘Feldmeijer’ droeg daarbij een Albert Heijn-tas, waarbij AH vermoedelijk stond voor Adolf Hitler. Op de achtergrond waren affiches te zien met teksten als Baptize the world in a bloodbath en You can’t spell Europe without rope.

Rassenoorlog

Volgens de ‘Siege-ideologie’ van groepen als The Base en Feuerkrieg Division moeten aanslagen door rechts-extremisten een rassenoorlog ontketenen. Die zou uiteindelijk moeten resulteren in een witte etnostaat in landen waar de groepen actief zijn. Op het hoogtepunt telde Feuerkrieg Division vermoedelijk zo’n tachtig leden, in vijftien landen. In de VS en Europa zijn vorig jaar diverse leden van beide groepen gearresteerd voor het voorbereiden van aanslagen. Vermoed wordt dat beide organisaties sindsdien niet meer bestaan.

Het is onduidelijk in hoeverre de Nederlandse leden daadwerkelijk voorbereidingen troffen voor het plegen van geweld. In tegenstelling tot veel van hun buitenlandse mede-extremisten poseerden de Nederlanders online niet met vuurwapens. Fabio schreef in het Telegram-kanaal van ‘De Nationale Storm Vereniging’ (DNSV) wel dat hij die in Polen wilde gaan halen.

DNSV was een groep van tientallen Nederlandse rechts-extremisten die op internet over gewelddadigheden fantaseerden. Begin deze maand werd een lid veroordeeld tot vier maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Deze Kay van P. had online aangekondigd politica Sylvana Simons te gaan vermoorden. Hij noemde er het type wapen, de datum, de tijd en de plek bij.

Serieuzer

In het geval van Fabio I. en Steven V. worden dergelijke concrete doodsbedreigingen in de tenlastelegging niet genoemd. De antifascistische onderzoeksgroep Kafka merkt op haar website op dat rechts-extremisten die in het verleden op internet soortgelijke taal uitsloegen als Fabio en Steven, niet werden vervolgd. Onder invloed van recente rechts-extremistische aanslagen in het buitenland lijkt het Openbaar Ministerie de dreiging ook in Nederland nu serieuzer te nemen.

Zoals bij Vincent T. Hij werd in mei 2018 gearresteerd. Op zijn kamer werden een gaspistool en ruim 1.700 kogels gevonden. De veertiger T., die weer bij zijn ouders in het Gelderse Doornenburg woonde, had het ook op Sylvana Simons gemunt. Alhoewel hij niet over een werkend vuurwapen beschikte en nog geen uitgewerkte plannen had voor een aanslag, werd hij tot drie jaar celstraf veroordeeld.

In hoeverre types als Fabio I. en Steven V. daadwerkelijk tot geweld over kunnen gaan, is voor de rechtbank in Rotterdam moeilijk te bepalen. Alhoewel bij hen geen vuurwapens of munitie zijn gevonden, is hun taalgebruik op internet volgens terrorismedeskundige Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden niet ongevaarlijk. „Het probleem is: er hoeft maar één iemand te zijn, of een klein clubje, dat wél tot handelen overgaat en de samenleving kan ontwricht raken. Zeker in een instabiele periode zoals nu, kunnen individuen denken dat hun moment is gekomen om zich voor eeuwig ‘beroemd’ te maken.”

Oprichter Rinaldo Nazzaro De oprichter van The Base is de 47-jarige Amerikaan Rinaldo Nazzaro. Hij woont momenteel in het Russische Sint-Petersburg. Van daaruit doet hij pogingen om via internet een nieuwe extreem-rechtse terreurbeweging in de VS op te richten. Tegen mediakanaal Vice ontkende hij eerder banden te hebben met de Russische overheid.