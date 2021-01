Sterk gewijzigd Ajax blijft AZ de baas in Alkmaar

Ajax heeft AZ woensdagavond uitgeschakeld in het bekertoernooi. De Amsterdammers wonnen met 0-1 in Alkmaar dankzij een doelpunt van Zakaria Labyad. Door de nederlaag verliest AZ voor het eerst in anderhalf jaar van een van de traditionele topclubs. De voorgaande vijf duels tegen Ajax, Feyenoord en PSV wisten de Alkmaarders te winnen.

In een winderig Alkmaar koos Ajax-trainer Erik ten Hag ervoor om veel vertrouwde namen uit de basisopstelling te halen: Ten Hag voerde maar liefst acht wijzigingen door en spaarde onder anderen André Onana, Daley Blind, Davy Klaassen, Antony en aanvoerder Dusan Tadic. Desondanks begon Ajax voortvarend en werd het via Quincy Promes direct gevaarlijk. De aanvaller trof de paal.

Even later kreeg AZ enkele goede kansen. Spits Myron Boadu testte Maarten Stekelenburg met een poging van afstand, maar de doelman wist te pareren. Na een ruim halfuur was het gelegenheidsspits Labyad die als eerst doel trof. AZ-doelman Marco Bizot kon Jurgen Ekkelenkamp en Promes aanvankelijk nog van scoren houden, maar de inzet van Labyad was hem te machtig. Het enige doelpunt bleek genoeg voor de Amsterdammers en daardoor is AZ al vroeg klaar in het bekertoernooi.