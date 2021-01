PVV heeft maar één doel: de samenleving ontwrichten

De op één na grootste partij van Nederland blijft ‘lekker’ zichzelf. Een nieuw verkiezingsprogramma laat zien dat er van fatsoen en gezond verstand geen sprake is. Ik zou beter moeten weten dan in te gaan op een partij die nadrukkelijk op zoek is naar aandacht, maar ik kan niet anders, want wegkijken is namelijk geen optie. Dat is een privilege dat ik me niet kan veroorloven – de uitspraken die gedaan worden raken niet alleen mij, het heeft ook gevolgen voor hoe mijn familieleden op straat bejegend worden.

Mohammed Saiah is D66-raadslid in Utrecht en ondernemer.

Dat de partij oproept tot discriminatie en racisme, tot islamofobie en het creëren van tweederangsburgers, weten we inmiddels wel. Je zou haast willen zeggen dat we er gewend aan zijn geraakt. De manier waarop PVV politiek bedrijft is verwerpelijk. Door openlijk discriminerend te zijn en islamofobe standpunten uit te dragen gaan ze continu op zoek naar manieren om de grens van wat acceptabel is verder op te rekken, en wagen ze keer op keer een poging om te normaliseren dat wat nooit genormaliseerd mag worden.

„Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.” Aldus koning Willem-Alexander in zijn toespraak tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei vorig jaar.

Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering

Het nieuwe verkiezingsprogramma met de titel Het gaat om u wilt u meenemen naar tijd „met oer-Hollandse gezelligheid”, toen mensen „geen vreemden in hun eigen land” waren. Met de standaard beschuldiging dat het aan de buitenlanders ligt gaat de PVV de campagne in. Met de ambitie om mee te regeren. Ditmaal doen ze het niet met een A4’tje zoals in 2017, nee, met dik 50 pagina’s willen ze indruk maken.

Een greep uit de voorstellen: Nederland „de-islamiseren”. Dit willen ze doen door uit de EU te stappen, een asielstop in te voeren, net als een verbod op het verspreiden van de islam. Het gaat verder. Een nog op te richten ministerie moet daarbij gaan helpen: het „ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering”. Ja, u leest het goed. Dit ministerie zal er ook voor zorgen dat het dragen van een hoofddoek in overheidsgebouwen verboden wordt. Daarnaast krijgen mensen met een dubbele nationaliteit geen stemrecht meer en mogen zij geen politieke functie meer uitoefenen. Laat het even op je inwerken, een overheid die tweederangsburgers creëert.

Dit programma heeft mijns inziens een aantal doelen, met als belangrijkste: de samenleving ontwrichten. Als je goed leest dan lees je hoe etnische en religieuze minderheden uit onze samenleving worden voorgesteld als een acuut gevaar voor de Nederlandse identiteit en waarden. Als geen ander kan de PVV groepen in de samenleving tegen elkaar uitspelen, creëert ze oplossingen waarmee geen enkel maatschappelijk probleem wordt opgelost, sterker nog, waarmee problemen worden vergroot en verergerd. Wat hier gedaan wordt is pure discriminatie van medeburgers, wat ook nog eens regelrecht tegen de grondwet ingaat.

Giftige retoriek

Natuurlijk maak ik me zorgen om de normalisering van dit gedachtegoed. Van radicaal-rechts populisme. Van racisme en islamofobie. Een normalisering waar zowel politici als verschillende media schuldig aan zijn. Door keer op keer het beestje niet bij de naam te willen noemen. Uit angst wellicht om te links gevonden te worden. Het is op zijn zachtst gezegd schandalig dat we de retoriek vanuit die hoek normaal zijn gaan vinden.

Dit mag dan ook nooit als vanzelfsprekend beschouwd worden. Het vraagt om actie, het vraagt om een duidelijke reactie. Van politieke leiders, die overwegen om samen te werken met partijen die zulke ideeën erop nahouden. Spreek je uit. Voor journalisten die kritiekloos teksten overnemen. Wees kritisch. Voor de mensen die zich ongehoord voelen en overwegen te stemmen op een partij die tweederangsburgers wil creëren. Lees je nog eens goed in, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Ik wil mijn familieleden kunnen vertellen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken. Dat de toekomst rooskleurig is, dat we deze retoriek simpelweg kunnen negeren. Vaak lukt dat ook, maar soms moet je de realiteit recht in de ogen aankijken. Of de voorstellen nou wel of niet realistisch zijn, daar gaat het niet om. Het gaat om de retoriek die gebruikt wordt, hoe die overgenomen wordt. Je merkt op straat dat die giftige retoriek sommige mensen ertoe aanzet om bijvoorbeeld vrouwen die een hoofddoek dragen een vieze blik toe te werpen of nog snel iets na te roepen. Deze ontwikkelingen houdt Stichting Islamofobie al jaren bij. Dit bijkomend effect verdient aandacht, van ons allen.

Racisme en discriminatie moeten we als samenleving bestrijden – te beginnen op het Binnenhof.