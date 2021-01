Premier Conte overleeft nipt vertrouwensstemming

Na twaalf uur felle en emotionele discussie in de Italiaanse Senaat heeft premier Conte dinsdagavond een vertrouwensstemming ternauwernood overleefd. Zijn kabinet, dat wankelde omdat de kleine partij van oud-premier Renzi zijn ministers terugtrok, gaat nu verder op basis van een nog heterogenere meerderheid.

Conte, die weifelaars lokte met de belofte van een uitgesproken pro-Europese koers, wil de komende dagen overleggen over een nieuw politiek perspectief, waarin de besteding van de 209 miljard euro Europese hulp uit het herstelfonds centraal staat.

Het debat draaide om het herstelfonds en daaraan gekoppeld het coronabeleid. De twee grote coalitiepartijen, de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij, stelden dat een politieke crisis op zo’n belangrijk en moeilijk moment onverantwoord is. Volgens de rechtse oppositie zijn die twee partijen bang voor verkiezingen, omdat ze slecht staan in de peilingen.

Renzi, leider van de centrum-linkse partij Italia Viva, draaide het argument van de coalitiepartijen om. Het probleem is juist, zei hij, dat er op zo’n dramatisch moment geen samenhangend plan bestaat, geen langetermijnvisie – mede door de vele meningsverschillen tussen de twee partijen.

Het herstelfonds is „de grootste kans, groter dan het Marshallplan” die Italië heeft gehad om hervormingen door te voeren en investeringen te doen die de al jaren kwakkelende economie kunnen stimuleren, zei Renzi. Hij herinnerde eraan dat een eerste plan voor het herstelfonds pas vorige week is gepresenteerd aan het parlement.

Toch besloten de senatoren van Italia Viva niet mee te stemmen, met als argument dat ze geen volledig andere politieke constellatie willen. Dat voedt de kritiek op Renzi dat hij zich heeft laten leiden door persoonlijke animositeit tegenover Conte en dat hij er vooral op uit was om ervoor te zorgen dat zijn kleine partij invloed blijft houden, nu er voor zo veel miljarden kan worden geïnvesteerd.

Zo kreeg de regering-Conte het vertrouwen van een relatieve meerderheid in de Senaat, geen absolute. 156 senatoren gaven hun vertrouwen aan de regering-Conte, 140 stemden tegen, en 16 onthielden zich van stemming.

De partijloze Conte wierp het verwijt van visieloosheid van zich af. Hij had in april een taskforce ingesteld die met voorstellen moest komen, maar daar is niets meer van vernomen. In de zomer had hij een soort Staten-Generaal georganiseerd die lijnen voor de toekomst moest uitzetten, maar ook daar is weinig concreets van overgebleven.

Verschillende economen hebben gewaarschuwd dat Italië, zeker na jaren van bezuinigingen, grote moeite heeft om grootse projecten te plannen. Mede in een reactie daarop was Conte van plan een aparte organisatie voor zulke projecten op te tuigen, maar hij moest dat plan intrekken na kritiek dat zo ministers en het parlement naar de zijlijn worden geduwd.

Hij zei dinsdag open te staan voor discussie over de manier waarop Italië het geld van het herstelfonds moet gebruiken. Daarbij zal hij waarschijnlijk proberen deals te sluiten met een aantal senatoren die als ‘bouwers’ of ‘verantwoordelijken’ hebben besloten het kabinet te gaan steunen, maar daar een prijs voor zullen vragen – wat de rechtse oppositie bracht tot verwijten van „koehandel”.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven